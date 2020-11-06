Сотрудники роддома Благовещенска выступили против создания ковидария на его базе

Закрытие роддома под госпиталь приведет к увеличению нагрузки на перинатальный центр вдвое. Фото: благовещенск.рф

Коллектив городского родильного дома Благовещенска опубликовал обращение к губернатору Василию Орлову. В нем медики просят не создавать резервный госпиталь на базе роддома и объясняют, почему это решение можно назвать опрометчивым. Фото обращения можно найти в ряде инстаграм-аккаунтов Приамурья, в том числе @blg_news.

- Мы, сотрудники городского родильного дома, считаем нецелесообразным решение о перепрофилировании Городского родильного дома в инфекционный госпиталь, несущий опасные последствия для беременных, рожениц и новорожденных. Во все времена, какими бы трудными они не были, беременных женщин и детей всегда берегли как источник и основу жизни, как святое из святых! – так начинается обращение.

Фото: www.instagram.com/blg_news/

В письме говорится, что городской родильный дом оказывает помощь роженицам не только Благовещенска, но и четырех близлежащих районов Приамурья. При этом 60% проведенных родов – осложненные, 22% приходится на кесарево сечения, добавляют медики.

- Большинство младенцев Амурской области рождаются в г. Благовещенске в двух медицинских учреждениях: Городском родильном доме и Перинатальном центре. При временном закрытии одного учреждения, нагрузка увеличивается на другое в два раза! – подчеркивают авторы письма. – Закрытие Городского родильного дома приведет к постоянной увеличенной нагрузке на Перинатальный центр, который из-за недостаточности площадей, коечного фонда и персонала не сможет обеспечить своевременность и качество оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Фото: www.instagram.com/blg_news/

Медики также задаются вопросом: где будут проводиться роды, если в единственном оставленном учреждении родовспоможения Благовещенска возникнет вспышка COVID-19?

- В Тамбовке или Ивановке? Где? Кто за это ответит? – вопрошают сотрудники благовещенского роддома.

При этом они предлагают несколько мест, где можно было бы развернуть госпиталь вместо родильного дома: здание бывшего областного родильного дома АОКБ, которое подключено к кислородной станции; здание бывшей городской клинической больницы №3 в пер. Уралова, 1; на базе ФГБУ «Дальневосточный центр физиологии и патологии дыхания».

Фото: www.instagram.com/blg_news/

- Реализация указанных предложений в наибольшей степени поможет минимизировать риски для беременных, рожениц и новорожденных, - подытоживают создатели письма.

Под этим текстом подписались свыше 70 человек. Частично озвученные в нем проблемы подтвердила и. о. заместителя главного врача по родовспоможению АОКБ Ольга Радченко, давшая накануне интервью о том, как будет работать перинатальный центр после перевода пациентов из родильного дома. Она отметила, что число родов в сутки увеличится вдвое и что дефицит кадров в центре существует, но сейчас он компенсируется за счет врачей, отозванных из отпуска или с учебы.

Официального ответа от министерства здравоохранения Амурской области либо правительства Амурской области на обращение медиков пока не поступало.