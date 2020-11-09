Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 ноября 2020: Когда ждать пика COVID-19 в Амурской области

В Приамурье также вводят новые ограничения. Фото: pexels.com

Коронавирус в Амурской области продолжает распространяться – только за прошлые сутки выявлено 167 новых случаев. Из них у 107 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 9 – бессимптомно, а у 51 – в виде пневмонии, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Между тем, в регионе остаётся только 15% свободных коек. Об этом губернатор Василий Орлов рассказал в эфире телеканала «ГТРК-Амур»:

- Пока у нас свободный коечный фонд составляет порядка 15%, но ситуация развивается таким образом, что мы должны быть готовы к наиболее тяжёлому сценарию, - подчеркнул глава региона. - Как следствие, сегодня уже принято решение: роженицы из благовещенского роддома направляются сразу в перинатальный центр и соответственно, мы постепенно освобождаем благовещенский роддом под возможный вариант развёртывания там ковидного госпиталя на 120—150 коек.

Он объяснил, что при выборе лечебного учреждения руководствовались наличием в нем кислородной поддержки – в роддоме ею обеспечены 50 коек.

Помимо этого вопроса, в интервью губернатор затронул тему кадрового дефицита в сфере здравоохранения и рассказал о том, что для помощи медиков сейчас привлекаются волонтёры. Упомянул Василий Орлов и о существующих прогнозах по распространению коронавируса в области:

- Прогнозы разные. Оптимистичного прогноза я пока не вижу. Один прогноз говорит о том, что мы будет расти до Нового года и, соответственно, пик у нас придётся на Новый год. Второй прогноз, он более оптимистичный, говорит, что середина ноября — для нас это будет пик.

Между тем, в регионе вводят новые противовирусные ограничения. В частности, с 6 ноября в торговые центры не пустят детей без родителей, а обслуживание в залах общепита разрешено только с 7.00 до 21.00. Плохая новость и для планирующих свадьбу – регистрацию можно проводить только без гостей.