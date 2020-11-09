Препараты для амбулаторного лечения COVID-19 начали выдавать амурским пациентам

Также лекарства получают медицинские работники и педагоги в возрасте старше 50 лет. Фото: правительство Амурской области

Пациенты с коронавирусом в Амурской области начали бесплатно получать «Вильпрафен», «Виферон», «Гидроксихлорохин» и «Арбидол». Из группы антибиотиков им положен «Азитромицин», но он пока не поступил в лечебные учреждения, сообщают в правительстве Приамурья.

Препараты уже раздают амбулаторным пациентам в Шимановском районе, также их получили детские поликлиники Благовещенска. Всего на лекарства для больных COVID-19 из областного бюджета выделили 13 миллионов рублей, из федеральной казны область должна получить 29 миллионов 700 тысяч рублей.

- Процедура закупки препаратов централизованная. Мы не можем сейчас ждать, пока «соберем» все лекарства в один пакет. Пока у нас не везде хватает антибиотика азитромицина. Но мы начали раздачу тех лекарств, что уже пришли. Остальные будем добавлять по мере поступления, - прокомментировала Светлана Леонтьева, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области.

По мнению специалистов, обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией бесплатными современными и эффективными лекарствами позволит сделать антиковидную терапию более доступной, что, в свою очередь, значительно улучшит качество лечения на дому и ускорит процесс выздоровления. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни.

Также лекарства получают медицинские работники и педагоги в возрасте старше 50 лет. Это связано с тем, что в школах и детских садах, как показывает практика, наиболее уязвимы именно педагоги. Сейчас в системе образования насчитывается более 7100 педагогов, людей старше 50 лет - почти 5 тысяч человек. Кроме того, профилактически медикаменты получают социальные работники.