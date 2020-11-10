Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 ноября 2020: Амурчане обрывают телефоны горячей линии по ковиду

На линии работают восемь медиков, готовых отвечать на вопросы. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции – за прошлые сутки положительные результаты теста получили еще 165 человек. У 99 из них наблюдаются симптомы ОРВИ, у 11 заболевание протекает бессимптомно, а у 55 – к сожалению, в виде пневмонии. Всего в Приамурье на данный момент зарегистрировано 8 039 случаев ковида, заявляют в управлении Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус сейчас – главная тема для разговоров. Он вызывает массу вопросов, из-за чего амурчане регулярно звонят на горячую линию по номеру 112. На том конце провода отвечают 16 медиков, половина которых сейчас ушла на больничный или самоизоляцию.

Как рассказала главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова, которая отвечает за работу медблока на линии 112, в настоящее время на вопросы граждан отвечают восемь медиков. График работы у них ежедневный в две смены с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00 часов. В течение октября поступило более 4300 звонков, за девять дней ноября – уже 1493.

- С ростом числа больных возросло и количество обращений. За день врачи отвечают на 150-230 звонков. Вопросы бывают разные. Если раньше амурчане спрашивали, в каких местах нужно носить маски и какие признаки у новой коронавирусной инфекции, то теперь люди обращаются по поводу задержек в получении результатов лабораторных исследований, а также за разъяснением, что делать в этом случае. Бывают и жизненно важные вопросы граждан, о них наши сотрудники напрямую сообщают главным врачам медучреждений, - рассказала Наталья Фатьянова.

Обратиться с вопросом можно по бесплатным номерам «горячей линии» 8-800-2000-112 и 112. Медики смогут ответить на вопросы, какие условия нужно соблюдать при самоизоляции, как не заразить окружающих, в какие медучреждения можно обратиться, как проводить профилактику респираторных заболеваний и какие признаки имеет новая коронавирусная инфекция.