«Как в лучших городах России»: Губернатор оценил площадь Благовещенска

С высоты птичьего полета она выглядит масштабно. Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске открыли часть площади имени Ленина после масштабной реконструкции. Работы завершились в районе центральной площади Благовещенска и сквера имени Мухина.

Реконструкция главной площади города – первая часть проекта «Трибуна Холл». В этом году здесь завершили все необходимые работы: уложили новую гранитную плитку вместо обычной тротуарной, сделали пешеходные дорожки, обновили освещение. Также рабочие демонтировали старые коммуникации, проложили новую ливневую канализацию. Установили цветники и флагшток в честь 75-летия Великой победы.

Прилегающий к площади сквер имени Мухина тоже благоустроили. Тут поменяли плитку, заменили освещение, установили скамейки.

- Главная площадь Благовещенска - объект важный, это не только центр города, это лицо страны. Набережная столицы Приамурья – одна из лучших и самых красивых в России, это не только мое мнение, его разделяет большое количество людей, побывавших у нас в гостях. Необходимо, чтобы центральная площадь соответствовала этому уровню, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Первую часть – реконструкцию площади – мы завершили. Но предстоит еще много работы. Здесь используются очень хорошие решения, которые применены в лучших городах России, в Европе.

Но работы еще продолжаются. Фото: правительство Амурской области

Глава региона отметил, что проект должны завершить до 2023 года. Финансирование проектирования и строительства осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками».

Центральным объектом площади станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой она может стать снежным городком.

Строить большой городской центр «Трибуна Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы».