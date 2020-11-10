Коронавирус подхватили еще 166 амурчан

На прошлой неделе в Приамурье зарегистрировали 1051 случай COVID-19. Фото: pexels.com
Новые случае коронавирусной инфекции зафиксированы в Амурской области – заразились 166 человек. У 118 из них заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 6 – бессимптомно (4%), у 42 – в виде пневмонии (25%).
Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 8 205 случаев. И это при том, что с начала пандемии на ковид в Приамурье уже обследовали 467 020 человек, в том числе за последние сутки – 5 846.
Хорошая новость – новых летальных случаев в области официально не зарегистрировано. Кроме того, в регионе выздоровел ещё 61 пациент, всего с начала пандемии – 6 165 пациентов.
При этом на прошлой неделе в Приамурье зарегистрировали 1051 случай COVID-19, большинство из них – в областной столице.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где заболели за неделю?*
г. Благовещенск – 425 случаев;
г. Свободный – 130 случаев;
г. Тында – 85 случаев;
г. Белогорск – 54 случая;
г. Зея – 41 случай;
Сковородинский район – 40 случаев;
Тамбовский район – 31 случай;
Константиновский район – 26 случаев;
г. Райчихинск – 23 случая;
Ивановский район – 22 случая;
Благовещенский район – 22 случая;
Мазановский район – 20 случаев;
Тындинский район – 18 случаев;
Магдагачинский район – 16 случаев;
Серышевский район – 16 случаев;
Бурейский район – 14 случаев;
г. Шимановск – 14 случаев;
Октябрьский район – 12 случаев;
Белогорский район – 9 случаев;
Михайловский район – 9 случаев;
Зейский район – 6 случаев;
Селемджинский район – 6 случаев;
Ромненский район – 5 случаев;
Архаринский район – 5 случаев;
Завитинский район – 2 случая.
С 2 по 8 ноября, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области