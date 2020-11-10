Коронавирус подхватили еще 166 амурчан

На прошлой неделе в Приамурье зарегистрировали 1051 случай COVID-19. Фото: pexels.com

Новые случае коронавирусной инфекции зафиксированы в Амурской области – заразились 166 человек. У 118 из них заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 6 – бессимптомно (4%), у 42 – в виде пневмонии (25%).

Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 8 205 случаев. И это при том, что с начала пандемии на ковид в Приамурье уже обследовали 467 020 человек, в том числе за последние сутки – 5 846.

Хорошая новость – новых летальных случаев в области официально не зарегистрировано. Кроме того, в регионе выздоровел ещё 61 пациент, всего с начала пандемии – 6 165 пациентов.

При этом на прошлой неделе в Приамурье зарегистрировали 1051 случай COVID-19, большинство из них – в областной столице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где заболели за неделю?*

г. Благовещенск – 425 случаев;

г. Свободный – 130 случаев;

г. Тында – 85 случаев;

г. Белогорск – 54 случая;

г. Зея – 41 случай;

Сковородинский район – 40 случаев;

Тамбовский район – 31 случай;

Константиновский район – 26 случаев;

г. Райчихинск – 23 случая;

Ивановский район – 22 случая;

Благовещенский район – 22 случая;

Мазановский район – 20 случаев;

Тындинский район – 18 случаев;

Магдагачинский район – 16 случаев;

Серышевский район – 16 случаев;

Бурейский район – 14 случаев;

г. Шимановск – 14 случаев;

Октябрьский район – 12 случаев;

Белогорский район – 9 случаев;

Михайловский район – 9 случаев;

Зейский район – 6 случаев;

Селемджинский район – 6 случаев;

Ромненский район – 5 случаев;

Архаринский район – 5 случаев;

Завитинский район – 2 случая.

С 2 по 8 ноября, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области