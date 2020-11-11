Как отличить ОРВИ от ковида – рассказывает заслуженный врач РФ Александр Платонов

Александр Платонов напомнил и о правилах профилактики. Фото: правительство Амурской области

Главный врач областного кожно-венерологического диспансера, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, заслуженный врач РФ Александр Платонов рассказал об отличиях ОРВИ от новой коронавирусной инфекции.

По словам врача, сегодня немалая часть населения относится чересчур легкомысленно к правилам предохранения от новой инфекции. Это неизбежно ведёт к дальнейшему распространению нового и пока плохо изученного вируса. Если бы все неукоснительно соблюдали меры профилактики, не занимались самолечением, это значительно бы снизило темпы прироста новых больных. Для начала необходимо научиться понимать, что за общими признаками ОРВИ и гриппа может скрываться COVID-19. И любую простуду априори нужно подозревать на коронавирус.

- Начинается заболевание с общих симптомов, таких как головная боль, головокружение, слабость, потливость, недомогание. Казалось бы, общие симптомы, к которым люди привыкли и часто их относят к сезонному гриппу и ОРВИ. Отсутствие настороженности как раз на инфекцию COVID-19 приводит к тому, что появляются запущенные случаи, - рассказал Александр Платонов.

Наряду с общими характерными симптомами, которые озвучил врач, появляются симптомы, характерные для ковид-инфекции.

- Прежде всего – это отсутствие обоняния. Ни с того ни с сего вдруг человек перестает различать запахи, вкус. Это является очень серьезным характерным признаком инфекции COVID-19, - подчеркнул он.

Также к симптомам коронавирусной инфекции медики относят першение в носоглотке и заложенность носа. Но это в том случае, если человек не страдает сопутствующими заболеваниями - такими как гайморит, фронтит.

В течение от нескольких дней до нескольких недель у больного COVID-19 может проявиться симптоматика дыхательной недостаточности различной степени. Это одышка при незначительной физической нагрузке. При значительной, как подъем по лестнице, возникает серьезная одышка, которой раньше у человека не было.

- Вот эта совокупность симптомов должна натолкнуть на мысль о необходимости в обязательном порядке обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. Показаться врачу и рассказать ему всю симптоматику. Потому что при самолечении ухудшение самочувствия может быть молниеносным. Врач примет правильное решение по дальнейшей тактике лечения данного пациента, - добавил Александр Платонов.

Также заслуженный врач отметил, что сегодня эпидемиология COVID-19 изучена недостаточно. Медики всего мира решают эту задачу.

- А пока от каждого из нас зависит общая безопасность. Это соблюдение банальных мер профилактики, которыми часть населения почему-то пренебрегает. Носить маску правильно: не под подбородком, не под носом. Маска должна закрывать рот и нос. Потому что основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный. Личная профилактика – это залог здоровья не только лично каждого из нас, но и в целом всего общества, - подчеркнул медик.

Также вирус передаётся через слизистые глаз и раневые поверхности кожного покрова. Поэтому вторым важным моментом является чистота рук. Их нужно мыть с мылом не менее минуты после посещения общественных мест. Без лишней нужды лучше лишний раз не посещать места скопления людей: автобус, торговый центр, кинотеатр и т.п. Также заслуженный врач России рекомендует не забывать такой прописной истины, как здоровый образ жизни. Ведь исключение вредных привычек, грамотное питание и физическая активность – это хорошая тренировка иммунитета.