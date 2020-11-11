Город для незрячих

На Калинина тактильную плитку установили - а что же другие улицы? Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

В пятницу, 13 ноября, отмечается Международный день слепых. Этот день создан, чтобы привлечь внимание к тем, кто навсегда потерял зрение, и еще раз напомнить, с какими проблемами им приходится сталкиваться каждый день.

Не то чтобы комфортно

Владимир Титов - председатель местного регионального общества слепых. Он уже много лет прилагает все возможные усилия, чтобы сделать Благовещенск и Амурскую область действительно доступной средой для всего населения.

- Говорить о том, что жить нам комфортно - сложно. Но нельзя не отметить, что в этом направлении ведется неплохая работа. Идет установка звуковых светофоров, тактильной плитки. В городе появляются надписи, выполненные шрифтом Брайля, аудиоинформирование в автобусах. Даже такие простые средства облегчают передвижение инвалидов по зрению по городу, - рассказывает Владимир Александрович.

С одной стороны, в городе для незрячих людей обеспечили досуг. Существует спортзал, где могут заниматься инвалиды по зрению. Есть библиотека для незрячих в Астрахановке - точнее, отдел библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского.

- К нам часто обращаются незрячие люди. Все-таки мы - единственная подобная библиотека на всю область. Для нужд инвалидов по зрению у нас есть книги на шрифте Брайля, с укрупненным шрифтом, есть аудиокниги, есть читающая машина. Ты размещаешь в ней плоскопечатный текст, и она зачитывает его вслух. Можно найти специальные тифлофлешплееры, которые помогают читать «говорящие книги». Также сотрудники библиотеки всегда готовы помочь: например, прочитать и оформить чек или квитанцию. Где-то раз в месяц мы отправляем книги в районные библиотеки, а также выезжаем на дом к тем, кто по какой-то причине не может к нам прийти, - рассказала Виктория Хамлатова, сотрудник центра обслуживания библиотеки. - Пока что фонда нам хватает. К тому же он раз в квартал пополняется новыми материалами - и книгами, и журналами.

С другой стороны, есть, например, проблема с доступом к медицинским учреждениям. В поликлинику № 2 часто обращаются инвалиды по зрению. Представители общества слепых несколько раз просили поставить возле нее звуковой светофор, но пока что никаких действий так и не предпринято. В другой городской поликлинике, под номером 4, есть тактильная плитка - внутри здания. Но положена она странно: прямо вдоль стены. Это довольно неудобно. В этом направлении, говорит Владимир Александрович, было бы неплохо поработать - помочь инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве.

- Наше общество предлагало запустить в Благовещенске приложение для смартфонов BusTime. Оно извещает о движении общественного транспорта - какие маршруты есть на линии, когда подойдет определенный автобус, какой сейчас стоит на остановке. Программе нужен доступ к базе данных. Но нам его, к сожалению, так и не дали, - рассказал Владимир Титов.

Помощь от людей

Несмотря ни на что, Владимир Александрович настроен позитивно. По его словам, администрация города часто прислушивается к предложениям регионального общества слепых и помогает. Также он заметил, что в обществе растет уровень толерантности - прохожие редко отказываются помочь незрячим.

А вот Игорь Коломыцин, тоже инвалид по зрению, в своей жизни, к сожалению, наблюдал обратное.

- Иногда страшно бывает дорогу переходить. У меня есть собака-поводырь, но она-то не может распознавать сигналы светофора. Прислушиваемся: вроде машина не едет. Идем - потом визг тормозов, крик: «Вы что, ослепли?». Отвечаю: «Вообще-то да». И люди редко отзываются. Видят слепого человека с собакой, с тростью, но никто не предложит помощь. Только слышим звуки шагов, что они вперед пошли. И тоже идем, - вспоминает Игорь Юрьевич.

По мнению Игоря Коломыцина, ситуация у инвалидов по зрению просто катастрофическая. Это сейчас, вместе со своим пушистым поводырем, он может без проблем добраться в магазин и даже прогуляться по набережной. А раньше простой путь в пару десятков метров приходилось преодолевать несколько часов. И многие его товарищи, другие незрячие люди, до сих пор опасаются выходить из дома.

- Нам бы помогла тактильная тротуарная плитка, если бы она была на протяжении всего маршрута. Например, от автобусных остановок до больниц, администрации города, магазинов. Или если каждый светофор в городе был бы оснащен звуковыми сигналами, - говорит Игорь Юрьевич. - Я обращался уже в правительство с этой проблемой. Узнал, что не так уж и сложно их установить. Но нужно выделить определенную сумму денег. И пока никто не хочет этого делать.

Как обеспечить доступность

Светофоры со звуковыми сигналами и тактильная тротуарная плитка в Благовещенске встречаются - просто не везде. А иногда они даже пропадают. Обеспокоенные благовещенцы заметили, что ребристая плитка пропала с улицы Калинина после ремонта. Вот уже уложен асфальт, сделан красивый ровный тротуар, открыта почти вся улица - а плитки для незрячих нет!

За ответом мы обратились к подрядной организации.

- Укладка тактильной тротуарной плитки включена в контракт. Работы будут выполнены. Я могу понять, откуда появилось беспокойство. Горожане заметили, что уже уложена обычная тротуарная плитка на перекрестке Калинина - Зейской. Но это рабочий процесс. Необходимо выложить весь объем тротуарной плиткой. Соблюсти конфигурацию, выдержать уклоны тротуара. И только после этого осуществить обустройство подходов к проезжей части тактильной плиткой, - рассказали нам в компании «Асфальт», и плитка действительно появилась через пару дней на всех перекрестках.

Как говорят сами незрячие, это хорошо. Но нужна такая плитка по всему городу. Чтобы они знали, когда начинается проезжая часть и не вышли случайно прямо на дорогу. Мы хотели узнать в администрации Благовещенска, стоит ли ждать укладки тактильной плитки в других районах города - хотя бы в обозримом будущем? Но к моменту публикации данного материала ответ на наш запрос так и не пришел.