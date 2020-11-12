В амурском климате – южный виноград

Вот какой вымахал!

Благовещенец Алексей Хромченко на собственном примере доказал, что виноград может расти в Приамурье не хуже, чем на тёплом юге России.

Саженцы со всей страны

Гроздья винограда, растущие на дачном участке Алексея Васильевича в селе Владимировка, что под Благовещенском, по сей день воспринимаются как экзотика. Все ведь знают, что это культура южная, любящая тепло и солнце. Тем более, наш регион - зона рискованного земледелия. Но кто не рискует, тот…не пьёт вино собственного приготовления и не лакомится солнечной ягодой!

- К выращиванию винограда меня подтолкнула возможность ставить на этой ароматной ягоде своё домашнее вино. Сначала в ход шёл дикий виноград. Но потом я понял, что гораздо интереснее выращивать столовые сорта. Эта идея меня захватила, и виноградарство переросло в интересное хобби, - рассказывает мужчина.

Сейчас у него растёт более 100 разных сортов винограда. Шестой год подряд хозяин снимает в своих теплицах достойный урожай.

Действительно, амурский климат для этого - не самый подходящий. Но шансы на хороший урожай, по оценкам Алексея, были немалые. Да и перед глазами были удачные примеры.

- Одной моей знакомой из Усть-Ивановки куст винограда вместе с теплицей перешёл «по наследству» от предыдущего хозяина дома, который в своё время даже продавал саженцы на ВДНХ в областном центре, - рассказывает Алексей. - У неё тоже куст продолжал плодоносить. Я посмотрел, как оборудована теплица, и по аналогии сделал подобную у себя.

В первый год Хромченко посадил сразу шесть сортов. Успешно перезимовали «Подарок Терлецкому», «Мускат Арсеньева», «Синий ранний», «Анжелика», «Виктор», «Толя». Лишь один сорт не выдержал зимы.

- В дальнейшем, когда я отрабатывал технологию укрытия, открытия, познавал другие тонкости, некоторые сорта тоже погибали в холода. Часть потерь была, скорее, по незнанию. Я ведь нигде не обучался виноградарству, всё находил в интернете, пытаясь адаптировать полученные знания к местным условиям, - признаётся амурчанин.

Сейчас, конечно, опыта поприбавилось, и при должном уходе даже крымские сорта на нашей земле успешно зимуют и плодоносят.

- Теплицы у меня обычные, без обогрева. Они нужны для продления вегетативного срока растений: весной они получают больше тепла, почки раскрываются раньше, а осенью у ягоды есть время, чтобы дозреть. Самый ранний урожай поспевает в конце июля, когда начинают плодоносить ранние сорта. Последний снимаю с первыми морозами, - делится Алексей.

Саженцы он выписывает из разных уголков страны: Саратовская область, Краснодарский край, Крым, Хабаровск, Арсеньев, Волгоград - география обширная. Садовод старается заказывать сорта с разными характеристиками и морозостойкостью.

Отбор сортов

При этом пускать плоды своего труда на продажу Хромченко не торопится. Пока что лакомятся ягодой его родственники и друзья. Но Алексей Васильевич не исключает, что через несколько лет отведать его виноград смогут и другие амурчане.

- Отказываться от дальнейшего выращивания я не планирую. Урожайность, по моим подсчётам, будет только расти. Уже в этом году, например, даже с тех сорока кустов, которые лучше всего плодоносят, ягоды было предостаточно: сами наелись, других угостили, и даже излишки остались. А когда заработает самая большая теплица, которую я сейчас реконструирую и где высажено более 200 кустов, урожая будет ещё больше. Поэтому выход на внутренний рынок неизбежен, - предполагает виноградарь. - А главная задача на сегодня - отточить сортовое разнообразие. В самой большой теплице сейчас посажено достаточно много сортов, но это не значит, что все они будут культивироваться. Посмотрим на показатели, чтобы оставить только наиболее приемлемые для выращивания в нашем регионе.

Амурчанин своим примером подтверждает, что все возможно

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Советы от Алексея Хромченко желающим выращивать виноград:

I. Начинать лучше с простых сортов - наиболее морозостойких и распространённых.

- У меня, к примеру, в числе первых появился сорт «Альфа», растёт рядом с домом, на открытом грунте. Начнёте с него - думаю, у вас проснётся интерес и к другим сортам. Неплох сорт «Адель» - тоже растёт на улице, без теплицы, но обладает качествами уже более культурного винограда, - отмечает амурчанин.

II. Весь виноград, независимо от сорта, на зиму нужно укрывать.

- Разве что более морозостойким кустам хватает относительно простой защиты. Это могут быть доски, сверху прикрытые мешками, набитыми листвой или любой ботвой от цветов, которая освобождается осенью, - говорит Алексей.

ЦЕНЫ

Алексей Васильевич заверяет, что выращивать виноград на амурской земле не так уж дорого.

- В зависимости от сорта цена за куст может варьироваться от 150 рублей до трёх тысяч. Но в среднем те сорта, с которых можно начать разводить виноград, стоят порядка 300 - 500 рублей за куст. Это не накладно. А вот основная статья расходов - постройка теплиц. Но если у кого-то есть возможность сделать, например, пристройку к дому, так называемую полутеплицу, это обойдётся в несколько раз дешевле. В таком месте можно высаживать менее морозостойкие и более теплолюбивые сорта, - добавляет амурский виноградарь.