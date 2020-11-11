Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 ноября 2020: Больше половины пациентов полностью излечились от COVID-19

Однако в больницах занято еще немало коек. Фото: kult.amurobl.ru

Более 55% пациентов, которые получали лечение в амбулаторных и стационарных условиях, полностью излечились от COVID-19. Это пациенты с полным клиническим выздоровлением, у которых были осложнения в виде пневмонии, но сейчас наблюдается положительная динамика по анализам крови и два отрицательных теста по ПЦР-диагностике.

- У всех течение индивидуальное, кто-то может быть носителем без каких-либо симптомов острого респираторного заболевания, кто-то - с осложнением пневмонией с разной степенью поражения лёгких. От всей совокупности факторов зависит, сколько времени находится человек на лечении, - пояснила руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

По новым методическим рекомендациям Минздрава РФ пациентов выписывают из стационара на долечивание в амбулаторных или стационарных условиях в том случае, если у них наблюдается положительная динамика по компьютерной томографии. Выписывать таких пациентов рекомендовано, не дожидаясь первого отрицательного анализа на коронавирус.

- У нас развёрнуто 50 коек на базе санатория «Василёк», куда мы можем даже с положительными результатами отправлять пациентов на долечивание. Также выписывают пациентов в больницу восстановительного лечения, где также развёрнуты койки для долечивания. Например, это те люди, которые проживают в общежитиях или коммунальных квартирах и у себя дома не могут обеспечить необходимых условий для долечивания ковида, - прокомментировала Светлана Леонтьева.

Все пациентам дают рекомендации - это может быть продолжение курса ранее назначенного лечения, в том числе антибактериального, противовирусного, а также иммуностимулирующей, витаминной терапии, лечебного питания. Долечивание может длиться от 10-14 дней до месяца и более.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По последним данным, в Амурской области выявлено 8205 случаев заболевания (считая уже выздоровевших пациентов). За последние сутки зарегистрировано 166 новых случаев. Общее число летальных исходов с начала пандемии - 69.