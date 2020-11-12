Заслуженный врач РФ о COVID-19: «Коварность вируса в том, что заболевание начинается не мгновенно»

Фото: правительство Амурской области

Заслуженный врач России Александр Платонов, главный врач Амурского областного кожно-венерологического диспансера рассказал, сколько недель занимает лечение и почему опасно быть «бессимптомным».

- Коварность этого вируса заключается в том, что не мгновенно начинается заболевание, не сразу высокие цифры подъема температуры, как это бывает при других инфекциях. И не сразу человек ощущает себя в состоянии заболевания, а постепенно. В этот момент процесс распространяется. Естественно, органами-мишенями, прежде всего, являются дыхательные пути и, в частности, лёгкие» - рассказал Александр Платонов, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, председатель правления Медицинской Палаты Амурской области.

Он же отметил, что от запаса прочности организма в целом будет зависеть исход. Опасность растет, если у человека имеются сопутствующие патологии: сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, заболевания крови и так далее.

- И плохо, если они находятся к стадии близкой к декомпенсированной. Всё это факторы риска, которые вместе с коронавирусной инфекцией могут привести к тяжелым клиническим последствиям.

Есть другой вариант течения коронавирусной инфекции – слабовыраженное, лёгкое либо вообще бессимптомное. Таких пациентов примерно 20 процентов от общего числа. Это не означает, что их ничего не беспокоит и COVID-19 не нанёс урона организму.

- Это малоизученный вирус, отдалённые его последствия неизвестны. Поэтому лучше не заражаться. Для этого соблюдать профилактику: носить маски в общественных местах и без нужды не посещать многолюдные пространства, - напомнил Александр Платнов.

Главным в случае заражения любой инфекцией, не только COVID-19 является своевременное обращение к медицинским работником, подчеркнул заслуженный врач России.

- Как только повысилась температура, проявились симптомы коронавируса, нужно немедленно позвонить в регистратуру поликлиники, к которой человек прикреплён, вызвать на дом врача. И дальнейшая тактика и действия медицинских работников будут складываться в рамках тех алгоритмов, той дорожной карты, которая сегодня четко выверена органами здравоохранения, согласована с органами Роспотребнадзора. И, в общем, эта дорожная карта является эффективной.

Период лечения больного коронавирусной инфекции зависит, прежде всего, от состояния организма, от степени осложнений. В среднем от трех – до четырёх недель. В более тяжелых случаях может продлиться и дольше.

Реабилитация крайне необходима, как и при любом заболевании. Это прием витаминов, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, закаливание и здоровый образ жизни. И немаловажный фактор – позитивный внутренний настрой.