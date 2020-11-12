Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 ноября 2020: Мэр Благовещенска побывал в «красной зоне» ковидария

Судя по кадрам, глава города посетил хирургический корпус БГКБ. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

В Амурской области на 12 ноября 2020 года зарегистрировано 8 373 случая новой коронавирусной инфекции, за прошлые сутки – 168 случаев. При этом региональный минздрав сообщает, что свыше 55% выздоровели.

Однако ситуация остаётся трудной, врачи нуждаются в помощи. Чтобы разобраться, какая именно поддержка нужна, мэр Благовещенска Олег Имамеев посетил один из инфекционных госпиталей города, включая «красную зону».

- Сегодня был в «красной зоне», в инфекционном госпитале. В том самом, который работает на базе горбольницы. Хотел своими глазами посмотреть, чем город может помочь медикам и пациентам. Узнать об этом просили и предприниматели, - объяснил причины визита Олег Гатауллович. - Конечно, здравоохранение - не полномочия мэрии. Но зная, как из последних сил, на износ трудятся врачи и медсестры, какая нагрузка ложится сегодня на минздрав, помогать мы должны.

Он высоко оценил организацию лечебного процесса, оснащение госпиталя, размещение пациентов, работу медиков. Отметил, что все сделано для минимизации риска заражения самих медиков. Но без проблем не обошлось:

- По словам врачей, из-за огромного числа заболевших не хватает элементарной мебели – табуреток, прикроватных тумбочек. Сразу после посещения госпиталя договорился приобрести их из внебюджетных источников. В ближайшие дни мебель будет поставлена. Кроватей в госпитале достаточно. Но если возникнет необходимость, поможем, - подчеркнул глава города. - Еще нужны кислородные концентраторы. Они есть, но этот тот самый прибор, которого много не бывает. Дополнительные концентраторы позволят единовременно получать кислород большему количеству людей. Помочь с ними уже вызвались наши предприниматели. В ближайшее время они приобретут и доставят несколько десятков таких аппаратов. И очень нужны волонтеры…

Подытоживая свой визит, Олег Имамеев отметил, что все сотрудники госпиталя – герои.

- Низкий им земной поклон. А всем пациентам скорейшего выздоровления!