Кто глядит в будущее?

Современные предсказатели выглядят, конечно, не так. Фото: pixabay.com

Порой перед нами встает сложный, если не сказать судьбоносный, выбор. Сделать ответственный шаг страшно. Но есть такие люди, которым иногда удается заглянуть в «книгу судеб», используя различные техники и методики. «Комсомолка» поговорила с теми, кто может приоткрывать завесу тайны, улавливая моменты, образы, картинки, которые потом собирают в единое целое.

Тайны кофейной гущи

Гадание на кофейной гуще - одно из самых распространенных в мире. Отведать чашечку свежесваренного кофе в Благовещенске можно у Артура Акопяна. После приятной церемонии он попросит вас перевернуть от себя чашечку на блюдце и увидит, какое будущее «расписано» на остатках кофе.

Свою способность предсказывать будущее амурчанин раскрыл случайно много лет назад. Однажды в компании друзей, шутки ради, он решил погадать одному из присутствующих и сказал то, что увидел, а оказалось, что попал в точку: что предсказал - то и сбылось. Потом мужчина стал подозревать, что обладает каким-то даром, тем более, его родная бабушка была целительницей. Постепенно Артур стал развивать свои способности, а в последние годы гадание стало его основным занятием.

Вообще по профессии он очень далек от тонких материй и парапсихологии, его специальность связана со строительством железных дорог. Но как только перед глазами растекается кофейная гуща, в нем открывается какой-то особенный дар. При этом, как признается Артур, он не читал какие-либо магические книги, не изучал специальную литературу - все приходит к нему на уровне подсознания.

- Я смотрю на кофейную гущу, и в голове у меня появляются определенные образы. Не знаю, как это происходит… словно внутри кто-то мне подсказывает, о чем свидетельствует кофейный рисунок, и я выдаю полученную информацию, - описывает свой дар Артур Робертович. - Если у человека возникают вопросы по поводу сказанного, мы начинаем разбирать то, что я увидел, пытаемся как-то это трактовать.

На прием к ясновидящему идут с абсолютно любыми вопросами.

- Ко мне обращаются и люди в почтенном возрасте, и совсем юные особы, чаще женщины, хотя и мужчин среди клиентов достаточно. Проблемы у всех разные, но в основном все упирается в личные отношения: у кого-то дело идет к разводу и нужен совет, как поступить; у других не хватает силы воли кому-то в чем-то признаться. По мере своих возможностей я советую, направляю, подсказываю, как можно поступить. Но всегда подчеркиваю, что решать только им самим, это их жизнь, - рассказывает Артур Акопян.

Судя по отзывам, которые люди оставляют в адрес мужчины с необычайными способностями, его предсказания действительно сбываются. Об этом свидетельствует и то, что у амурского ясновидящего есть постоянные клиенты, которые раз за разом приходят получить ответы на волнующие вопросы. Однако мужчина предупреждает, что очень часто заглядывать в будущее не стоит - между сеансами должно пройти как минимум две недели.

С недавних пор Артур Акопян стал практиковать гадания в режиме онлайн. Когда из-за коронавируса люди стали массово самоизолироваться, современные средства связи пришли на выручку. Они же дают возможность получить консультацию у ясновидящего тем, кто находится за сотни, а то и тысячи километров. Но все-таки мужчина предпочитает принимать людей «по старинке». По его словам, при личной встрече можно получить гораздо больше информации.

Судьба по иероглифам

Ирина Меньшова помогает людям заглянуть в будущее с помощью древнекитайской астрологической практики ба цзы. Ее название переводится как «8 иероглифов». В соответствии с идеями ба цзы каждый человек в момент рождения приобретает те или иные черты, качества и способности. За основу построения карты берется 5 индивидуальных параметров - час, день, месяц, год рождения и место рождения - климат очень важен. А смысл анализа карты заключается в том, чтобы обратить внимание человека на его проблемы, помочь сделать верный жизненный выбор, настроить на удачу. Благодаря натальной карте, составленной для себя, женщина смогла переменить собственную жизнь и теперь помогает в этом другим.

Все началось с увлечения древним китайским искусством фэншуй, когда амурчанка отправилась на учебу в Поднебесную. Позже, уже в Благовещенске, от преподавателя Международной академии фэншуй Александра Краденова она узнала о ба цзы. Он предсказал ей некоторые факты из дальнейшей судьбы, описал, что было в прошлом и что ждет в будущем, и это так захватило Ирину, что она сама стала постигать азы этой науки.

- Позже я подтвердила свои знания дипломами у других специалистов из академии фэншуй. Все мои преподаватели имеют ученые степени, всерьез занимаются фэншуй, потому что это точная наука, в которой все можно вычислить, - рассказывает Ирина Меньшова.

Сейчас она работает в основном по двум направлениям: это составление натальной карты и экспресс-консультации. Натальная карта освещает все аспекты жизни человека - здоровье, отношения, финансы, и то, что, возможно, будет происходить в ближайшее десятилетие. С такими знаниями человек понимает, в какой сфере ему лучше работать и строить карьеру, как ухватить удачу за хвост, а где, наоборот, нужно «соломки подстелить» и подстраховаться. А экспресс-консультация - это углубленный анализ одной сферы жизни человека, разбор одной конкретной ситуации либо прогноз на текущий год. Многие постоянные клиенты Ирины обращаются именно за этой услугой. Например, мужчины-бизнесмены очень часто хотят получить «подсказки» в финансовых вопросах, касающихся вкладов, инвестиций. У женщин - своя боль.

- Девушки часто стараются понять, почему не удается забеременеть и родить ребенка. Мы выясняем причины, вычисляем даты, благоприятные для зачатия малыша, потому что многие женщины могут родить только в определенный период времени, и его важно не пропустить. Также слабый пол волнуют отношения с мужчинами, отношения в семье. Актуальны вопросы здоровья - многие боятся столкнуться с онкологией, а по карте ба цзы мы можем увидеть, есть ли у человека предрасположенность к этой болезни и какого вида она может быть. Также можно увидеть воспалительные процессы, которые дадут о себе знать лишь через несколько лет, - делится Ирина Меньшова.

Сейчас составление карт ба цзы для Ирины основное занятие. Но специальность финансиста, которую она когда-то получила, помогает в аналитике, расчетах и графиках. Дело это хоть и кропотливое, но со временем стало спориться гораздо быстрее. Чтобы составить карту из восьми иероглифов и проверить ее, женщине нужно всего-то минут 10. А вот на ее расшифровку времени требуется куда больше. Но если в начале своей деятельности она могла корпеть над схемами и по 10, и по 20 часов, то сейчас то же самое может за пару часов сделать.

Ирина уверяет, что правильно составив и проанализировав натальную схему ба цзы, можно внести положительные изменения в жизнь человека.

- Судьбу поменять можно, но это зависит от самого человека. Карта ба цзы показывает то, что дано нам «с неба» - какие характеристики мы получили в момент рождения, когда первый раз вдохнули воздух этого мира. Это наполняет нашу судьбу примерно на 33%. Остальные 67% - это наша земная удача - окружение, жилье, родители и учителя, местность, где мы проживаем, и удача человеческая, то есть наши действия, наши мысли. И, конечно, если консультант подскажет, как избежать плохих событий и как выжать максимум пользы из того времени, которое наступает, а человек, в свою очередь, будет следовать этим рекомендациям и заниматься саморазвитием, то все можно изменить, все в руках человека, - уверена Ирина.