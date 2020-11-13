Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 ноября 2020: Переболевших ковидом доноров плазмы ищут в Амурской области

Пока эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной, больные нуждаются в помощи/ Фото: pexels.com

В Приамурье на утро 13 ноября зарегистрировано, в общей сложности, 8 542 случая новой коронавирусной инфекции. За пошлые сутки заболели 169 человек - рекордное число выявленных за сутки случаев. При этом выздоровели, по данным портала стопкоронавирус.рф, 6 432 амурчан, скончались от ковида - 69 человек.

Между тем, специалисты Амурской областной станции переливания крови ищут доноров плазмы, которые переболели новой коронавирусной инфекции - и благодарят тех, кто уже отозвался.

- После публикации информации о сдаче имунной плазмы многие откликнулись и пришли на станцию для обследования. Нам приятно осознавать, что человек переболевший коронавирусной инфекцией, желает помочь другому человеку, которому именно сейчас крайне необходима имунная поддержка, - такие слова написали сотрудники станции в своём инстаграм-аккаунте.

Специалисты подчеркнули, что пока эпидемиологическая ситуация остаётся напряженной, больные нуждаются в помощи. Поэтому доноры до сих пор нужны. Стать одним из ни можно, если вы соответствуете следующим требованиям:

• возраст 18-55 лет,

• масса тела более 55 кг,

• более 14 дней после выздоровления,

• наличие официального медицинского заключения о перенесенной инфекции легкой или средней степени тяжести,

• двукратный отрицательный результат исследования на наличие РНК SARS - CoV - 2 в орофарингеальном мазке.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 77-46-87, 77-46-88.