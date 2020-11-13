Договор, который изменил историю страны

Тот самый граф, который подписал знаменитый трактат. Фото: wikimedia.org

Второго ноября (14 ноября по новому стилю) исполнилось 160 лет с момента заключения Пекинского договора. Трактатом были определены современные границы с Китаем.

Разделение территорий

Границы между Россией и Китаем устанавливали сразу несколько международных договоров в различное время. Самый известный из них - Айгунский договор. Он был подписан графом Муравьевым-Амурским в 1858 году. О документе знают многие амурчане и часто вспоминают историки.

Однако более важным в истории закрепления русско-китайской границы договором является Пекинский трактат. Он был подписан 2 ноября 1860 года и устанавливал российские границы по правому берегу Амура - от устья реки Уссури до берегов Тихого океана и границы с Кореей. Договор юридически закрепил за Россией нынешние территории Амурской области, юга Хабаровского и Приморского краев.

Пекинский трактат был подписан графом Николаем Игнатьевым. Именно он, благодаря своим дипломатическим способностям, смог официально закрепить нынешние границы с Китаем.

- В первую очередь Пекинский договор утвердил ту границу между Россией и Китаем, которая была определена Айгунским договором 1858 года. Договор этот не был подкреплен картами, были опасения, что впоследствии Китай признает юридически ничтожным этот акт, подписанный региональными чиновниками в приграничном городе. Вот почему Муравьев-Амурский так радовался приезду официального российского посланника в Пекин. Игнатьев поставил последнюю точку в амурском вопросе и, кроме того, присоединил к России Уссурийский край, - рассказал историк Владимир Пушкарев.

Сравните: вот памятник,... Фото: amurobl.ru

Отец Пекинского договора

Несмотря на подвиги российского дипломата, личность графа Николая Игнатьева малоизвестна. В Приамурье его именем названы село в Благовещенском районе и шоссе. Однако практически никто из амурчан не знаком с деятельностью политика.

Между тем известно, что Николай Павлович Игнатьев родился в Петербурге. Был дипломатом и министром внутренних дел Российской империи. Будучи в этой должности, граф отправился на переговоры с Китаем, чтобы закрепить международные границы.

Николай Павлович не случайно был выбран для этой роли. Он уже успел себя показать на международных переговорах в Лондоне и провел успешную миссию в Средней Азии: граф смог заключить торговый договор и освободить российских пленных.

На 28-м году жизни молодого дипломата отправили «поторопить» Китай с подписанием договора. На тот момент переговоры длились уже одиннадцать месяцев. Игнатьев решил сблизиться с англичанами и французами, которые вели против Цинской империи войну. Возможно, это и помогло перспективному политику подписать Пекинский договор.

За столь успешную миссию граф был награжден в 1861 году званием генерал-адъютанта. Кроме того, за неординарные способности его назначили директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

...а вот реальный человек. Фото: wikimedia.org

Должны знать

Председатель общественной организации «Шуми, Амур!» Евгений Еремин в 2019 году решил популяризировать имя графа Игнатьева. Он вместе с другими общественниками выступил с инициативой поставить памятник выдающемуся дипломату в селе Игнатьево. И бюст действительно поставили - в сентябре текущего года. Это первый и единственный в России памятник Николаю Игнатьеву.

- Свершилось! Первый в России бюст великому дипломату графу Н. П. Игнатьеву установлен в единственном населенном пункте, названном 160 лет назад его именем, - в селе Игнатьево Благовещенского района Амурской области. Сердечные поздравления и огромная благодарность всем энтузиастам, причастным к этому значительному событию, - поделилась радостной новостью руководитель проекта «Они создавали Poccийcкyю империю» Марина Бутусова-Штуц в социальных сетях.

Марина Бутусова-Штуц лично приезжала из Германии в Приамурье в прошлом году. Вместе со съемочной группой она побывала в Свободном, где велась работа над проектом «Они создавали Poccийcкyю империю. Род Игнатьевых». На сегодняшний день фильм пока не готов, однако в свободном доступе можно посмотреть отрывок картины.

Фильм призван не только напомнить o выдающемся дипломате Николае Игнатьеве, но и способствовать дальнейшей исторической работе. Историки планировали провести встречу с потомками графа, выпустить комикс и открыть выставку в музее.

КАВЕРЗНЫЙ ВОПРОС

Памятник с неточностями?

Перед установкой памятника графу Николаю Игнатьеву состоялось заседание общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области. На нем отметили, что памятник имеет некоторые неточности.

Изучив фотографии, специалисты-фалеристы (эксперты в истории орденов и медалей. - Ред.), историки и представители общественности указали на ряд серьезных несоответствий между памятником и исторической действительностью. В частности, вопросы вызвало искажение внешнего вида наград, отсутствие ряда обязательных элементов символики, нарушение отображения деталей мундира. Об этом говорил и член инициативной группы по сооружению памятника, руководитель общественной организации «Шуми, Амур!» Евгений Еремин.

Поначалу было принято решение доработать памятник и отложить церемонию его открытия. Однако в итоге бюст установили, несмотря на недостатки.