Стрельба в колледже Благовещенска - год после трагедии

Прохожие и полицейские, следователи и журналисты – ЧП приковало к себе внимание всей страны Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Почти год назад, 14 ноября 2019 года, учащийся Амурского колледжа строительства и сельского хозяйства пришел в образовательное учреждение, но не с тетрадями и учебниками, а с ружьем. Он открыл стрельбу по сокурсникам. В итоге трое студентов были ранены, двое погибли, включая самого стрелка.

Виновных - наказать

Что заставило юного Даниила Засорина взять в руки оружие, до сих пор точно неизвестно. Поговаривают, что причиной отчаянного поступка стала травля со стороны однокурсников, однако официально эту теорию никто не подтвердил - да и возможно ли это сейчас, когда молодой человек скончался?

Отчасти потому, что самого стрелка нельзя уже представить к ответственности, одной из центральных фигур резонансного дела стал Олег Ермолов. Так зовут охранника, которому не повезло оказаться на посту в тот злополучный день. Хотя охранником его можно назвать с натяжкой.

- Установлено, что сотрудник охранной организации не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе, - сообщали в прошлом году в Арбитражном суде Амурской области.

Несмотря на эту информацию, выставляющую мужчину не в лучшем свете, некоторые амурчане встали на его сторону. Олега Ермолова называли жертвой обстоятельств - якобы даже при наличии удостоверения у него не было возможности обнаружить оружие на входе и предотвратить трагедию. В поддержку мужчины даже создали петицию, которую подписали 2455 человек. Но это не помогло - охранника отправили за решетку, а его семья признавалась, что на них ополчились все вокруг.

Расследование уголовного дела в отношении Олега Ермолова и его начальника завершилось совсем недавно - амурские следователи сообщили об этом 5 ноября. Оно пролило свет на многие загадки трагедии. В частности, стало ясно, почему охранник не получил удостоверения, хотя прошел курсы профессиональной подготовки. Оказалось, ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных умышленных преступлений, а помимо этого еще и состоял на учете по состоянию здоровья. Но, несмотря на это, руководитель ЧОПа принял его на работу, не предпринял никаких мер, чтобы Олег Ермолов все же получил удостоверение, и не заменил его на другого сотрудника вплоть до трагедии.

Вина директора охранной организации усматривается и во многом другом: он не обеспечил пост охраны в колледже металлодетектором и специальными средствами, не организовал работу дежурной части и группы быстрого реагирования. С мая 2019 года и вовсе перестал проверять и контролировать работу на участке, что, по мнению правоохранителей, представляло опасность для всех, кто мог находиться в колледже.

- Сотрудник охраны бесконтрольно и беспрепятственно пропустил молодого человека с ружьем внутрь здания, не предпринял мер к его досмотру, задержанию и передаче в органы внутренних дел, а в дальнейшем не обеспечил своевременное предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны этого учащегося, - считают следователи.

Вот и выходит по версии следствия, что оба обвиняемых таким образом оказали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекли в итоге смерть двух человек. По обвинению в этом они предстанут перед судом.

Ошибки - исправить

Впрочем, описание происшествия следователями не передаст того ужаса, который охватил город в тот день. Максимально подробно об этом могут рассказать только учащиеся колледжа, пришедшие год назад на пары, а попавшие на стрельбище. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них.

Юлия Николаева стала свидетельницей трагедии. Девушка вспоминает: все произошло на второй паре. Тогда она находилась в главном корпусе учреждения.

- Знакомая из другой группы скинула мне фотографию, где видно, что возле колледжа стоит скорая помощь, полиция, эвакуируют других студентов. Сначала никто ничего не знал. Мы просто сидели в кабинете с преподавателем. Так как в колледже у меня очень много знакомых, я быстро узнала о том, что произошло в том корпусе. Разошелся слух, что стрелок не один, и из-за этого нас не выпускали из колледжа, - рассказывает о случившемся студентка.

Юлия никогда не забудет, как долго пришлось сидеть в здании. Запертым в колледже учащимся приносили еду и воду. К вечеру приехали следователи, опросили всех. Только позже стали известны подробности.

- После этого многие боялись ходить на пары. У нас долгое время работали психологи. Нам раздавали психологические тесты, по которым было понятно, что они определяют уровень агрессии студентов. Но мне не было страшно: я знаю, что такие случаи единичны, - продолжает вспоминать Юлия.

Нет страха и у других ребят, даже у тех, кто только начал познавать все прелести студенчества. Недавние школьники поступали в колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, не думая о трагедии. Пример тому - Анастасия, которая учится здесь лишь первый год. Подавать документы именно в этот колледж она решила через несколько месяцев после трагедии, в июне этого года.

- Подобное может произойти в любом месте, в котором ты учишься. Это не зависит от нас или самого учебного заведения, - уверена девушка.

Сегодня колледж безопасен максимально - сами учащиеся отмечают, что чувствуют себя в стенах заведения спокойно.

- После трагедии на входе в каждый корпус колледжа поставили металлоискатели. Теперь зайти туда можно только через турникет, используя специальную карточку. При входе охрана проверяет сумки. На данный момент все спокойно. С такой пропускной системой можно чувствовать себя безопасно, - уверяет Юлия Николаева.

Студентка отмечает: все изменения к лучшему произошли сразу, как только в образовательном учреждении сменился директор. Об увольнении бывшего руководителя колледжа Виктора Петухова стало известно спустя пять дней после стрельбы, сегодня директором колледжа является Евгений Тарлаков. Также с поста был снят замминистра образования и науки области Олег Якутов, курировавший работу с подведомственными учреждениями.

Похоже, трагедия и впрямь многому научила и власти, и руководителей ссузов, и рядовых амурчан. Но жаль, что серьезные меры были приняты после громкой трагедии, которая унесла несколько человеческих жизней. Без нее же, кто знает, сколько бы охранником работал сотрудник без соответствующих документов и с сомнительным прошлым, как долго учебные заведения оставались бы без турникетов и металлоискателей.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

14 ноября 2019 года. Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ранены трое, один убит. Стрелок покончил с собой. Раненых доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу и Благовещенскую городскую клиническую больницу. Основным мотивом преступления считалась травля стрелка со стороны однокурсников.

В мэрии и правительстве Амурской области проходят срочные совещания. Становятся известны подробности: стрелок пронес оружие в рюкзаке, зарядил в туалете. На профилактическом учете молодой человек не состоял, за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно. Также сообщается, что у охранника, пропустившего стрелка в колледж, не было необходимого удостоверения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В Благовещенск едут криминалисты из Москвы и сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии - они проверят охрану колледжа.

Вечером задержан директор ЧОПа.

15 ноября 2019. Колледж закрыт, занятия временно прекращены. Работает служба психологической помощи для учащихся.

19 ноября 2019. Уволен руководитель колледжа Виктор Петухов. Студентке колледжа Дарье Кубышкиной выразили благодарность за спасение жизни раненого.

20 ноября 2019. Одного из пострадавших выписали из больницы на амбулаторное лечение, остальные идут на поправку.

Замдиректора по учебной работе Светлана Ленских, которая работала в учреждении с 1999 года, назначена и. о. директора ссуза.

Амурский колледж назначили охранять сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. Началась закупка средств охраны. Учебный процесс в колледже частично возобновился.

10 декабря 2019. ЧОП привлечен к штрафу в 100 000 рублей.

17 января 2020. Амурская прокуратура сообщила, что врачи-психиатры ранее выявили факт девиантного поведения будущего стрелка, но на учет его не поставили.

5 ноября 2020. Завершено расследование уголовного дела в отношении охранника и директора ЧОПа. Дело направлено в суд.