Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 ноября 2020: В Благовещенске ищут врачей для работы в инфекционном госпитале

Фото: www.instagram.com/minzdravamur/

В Амурской области сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. В регионе зарегистрировано 9 039 случаев коронавируса, ежедневно это число растет более чем на 150 человек. К сожалению, растёт и число умерших от инфекции – по данным портала стопкоронавирус.рф, уже скончался 71 амурчанин.

Происходящее усугубляет нехватка врачей в Приамурье. Накануне в инстаграм-аккаунте Благовещенской городской клинической больницы появилось сообщение о срочном поиске врачей для работы в инфекционном госпитале. Требуются пульмонологи, терапевты, неврологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, стажёры (ординаторы), акушерки, медсёстры (палатные, процедурные, перевязочные).

Соискателей просят обращаться в отдел кадров, расположенный в административном корпусе БГКБ на Больничной, 32. Кабинеты 307, 308, 310. Телефон для связи – 8 (4162) 44-11-07.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Самая важная поддержка – моральная»

Амурчане помогают врачам бороться с пандемией и словом, и делом. Пациенты пишут эмоциональные письма, предприниматели покупают лекарства, неравнодушные люди защищают докторов от возможных нападок.

Так, пациентка отделения пульмонологии в Благовещенске Светлана Попова сочинила художественное письмо – эмоциональный рассказ из «красной зоны». Он опубликован на сайте Благовещенской городской клинической больницы.

В свою очередь, военная пенсионерка Светлана Бондар из Циолковского подарила лекарства врачам областного перинатального центра. Женщина присоединилась к благотворительной акции «Врачи – наши герои!», которую организовала благовещенская бизнес-леди Наталья Кугай. В рамках акции амурские предприниматели, бизнесмены, волонтёры и все люди, которые хотят помочь, доставляют медикам и персоналу учреждений подарки – фрукты, маски, кремы для рук и даже детские рисунки.

А ещё на прошлой неделе докторам БГКБ передали большущий пакет писем со словами: «Мы в вас верим!», «Мы победим вируса-врага», «Спасибо за ваш труд». За это администрация больницы поблагодарила неравнодушных амурчан в своём инстаграм-аккаунте:

- Когда не остаётся сил в борьбе с коронавирусом, именно благодаря вашим важным словам включается второе дыхание. Спасибо каждому человеку, который помогает близкому поддержкой и тёплым словом. Благодарим всех, кто идёт вперёд, несмотря ни на что. Пожалуйста, продолжайте пользоваться средствами индивидуальной защиты. Будьте здоровы.