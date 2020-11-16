«Представляете, столб огня в 30 метров!»: Как горел 19 лет назад спиртзавод в Благовещенске

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Ранним утром четверга, 15 ноября 2001 года, в Благовещенске раздался чудовищный взрыв. Взорвалась ректификационная колонка в бродильном отделении цеха по переработке спирта. И четырехэтажное кирпичное здание, построенное в 1904 году, разрушилось. Девятнадцать лет спустя в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности рассказали доселе невиданный подробности той аварии.

Первыми на место прибыли пожарные Благовещенска и дежурная смена областного поисково-спасательного отряда.

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

- Когда мы прибыли на место взрыва, все вокруг горело. Из-за взрыва рухнули стены, посыпались перекрытия здания. Колонны, что устояли, пылали синим пламенем. Представляете столб огня высотой в 30 метров! – вспоминает участник поисковых работ, спасатель первого класса областного ПСО Николай Миусов. - Чтобы начать поисковые работы, нужно было сначала ликвидировать открытое горение, поэтому мы помогали пожарным тушить огонь, охлаждали емкости со спиртом. На это ушло примерно три часа.

Во время взрыва большей части людей удалось спастись, но под завалами осталось трое рабочих, которые не успели выбежать на улицу. К 14.30 спасатели извлекли из-под развалин тело 27-летней сотрудницы завода, а спустя полчаса нашли и тело ее напарницы - 47-летней женщины. Поздним вечером в завалах обнаружили еще одно тело - погибшего слесаря завода.

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

После того как люди были найдены, спасатели приступили к разбору завалов с помощью подъемных кранов, экскаватора и бульдозера. Работы продолжались три дня.