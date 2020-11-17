Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 ноября 2020: За неделю инфекцию подхватили свыше тысячи амурчан

Болеют преимущественно жители Благовещенска. Фото: Unsplash.com

В Амурской области продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. И хотя, судя по статистике, пандемия в очередной раз пошла на спад, ситуация остаётся тревожной. Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 1160 случаев заражения, около половины из них – в Благовещенске.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, из заболевших на неделе большинство ощущает симптомы ОРВИ – 67,8% пациентов. Пневмония наблюдается у 26,1%, бессимптомная форма – 6,1%.

Данные: стопкоронавирус.рф Инфографика: Yandex

При этом болеют преимущественно взрослые, на них приходится 84% заражённых. В целом же по возрастным группам на прошлой неделе заболеваемость распределилась таким образом: 30-49 лет – 36,4%, 50-64 года – 24,2%, 18-29 лет – 16%, старше 65 лет – 9,9%.

Уточняется, что под медицинским наблюдением находится 6 608 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019. Всего же в области уже проведи 496 104 исследования на коронавирус. Тесты делают в 13 лабораториях, четыре из которых относятся к коммерческим.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где заразились за неделю:

- г. Благовещенск – 526 случаев;

- г. Свободный – 189 случаев;

- г. Тында – 76 случаев;

- г. Белогорск – 38 случаев;

- Серышевский район – 32 случая;

- Благовещенский район – 30 случаев;

- Тамбовский район – 30 случаев;

- г. Райчихинск – 28 случаев;

- г. Зея – 28 случаев;

- Мазановский район – 28 случаев;

- Ивановский район – 27 случаев;

- Константиновский район – 27 случаев;

- Магдагачинский район – 21 случай;

- Ромненский район – 12 случаев;

- Завитинский район – 10 случая;

- Селемджинский район – 10 случаев;

- Архаринский район – 8 случаев;

- Зейский район – 8 случаев;

- Октябрьский район – 7 случаев;

- Тындинский район – 7 случаев;

- Сковородинский район – 6 случаев;

- Михайловский район – 4 случая;

- г. Шимановск – 3 случая;

- Бурейский район – 2 случая;

- Белогорский район – 2 случая;

- Свободненский район – 1 случай.