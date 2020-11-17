Дефицит 67%: В Приамурье остро не хватает врачей для работы в «красных зонах»

К работе уже привлекли волонтеров. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

В Амурской области наблюдается недостаток медперсонала в «красных зонах» инфекционных госпиталей. Дефицит врачей составляет 67%, среднего медицинского персонала – 33%. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Ситуация в Амурской области сложная. Одна из наиболее сложных на Дальнем Востоке. На территории региона заболевших более 9 тысяч. Более 5 тысяч людей находятся на карантине. Мы должны разобраться, что в регионе нужно сделать, чтобы более эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, в чем мы должны помочь со стороны федеральных органов исполнительной власти. Среди проблем, с которыми сталкивается регион, - дефицит медицинских работников. Нужно понять, как обстоят дела с оснащением тестами, оборудованием больниц, наличием медикаментов, - прокомментировал ситуацию полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По данным амурского минздрава, в подведомственных госпиталях находятся 1320 пациентов – 21% заболевших. Ещё 5043 человека (79% заболевших) лечатся амбулаторно. У 85% больных заболевание проходит в легкой форме, у 11% зафиксирована средняя тяжесть заболевания, 4% больных с тяжелой формой заболевания находятся на стационарном лечении с подключением к аппарату ИВЛ.

- Развернуто 9 инфекционных госпиталей на 1530 коек. Занято 1320 коек. Свободный коечный фонд составляет 14%. Обеспечены кислородом 432 койки, 181 койка обеспечена аппаратами ИВЛ и кислородом. Проводятся мероприятия по модернизации кислородных станций. В инфекционных стационарах работают 211 врачей, 523 средних медицинских работника. К работе также привлечены 253 студента областной медицинской академии и 164 волонтера, - доложила Светлана Леонтьева.

Было отмечено неудовлетворительное время ожидания экипажей скорой помощи. По итогам совещания дано поручение Минздраву России и Роспотребнадзору в течение этой недели оперативно направить дополнительных специалистов в Амурскую область для обеспечения более четкой работы бригад скорой помощи.

- Самое главное – чтобы люди вовремя получали помощь. Сегодня показатели ожидания скорой помощи в Амурской области одни из самых больших. Надо разбираться с тестированием. Достаточно большое количество КТ пришло в неисправное состояние. Нагрузка на них большая. Все эти недостатки надо устранять, чтобы люди быстрее выздоравливали и были уверены в оказании качественной медицинской помощи, - подвел итоги совещания Юрий Трутнев.