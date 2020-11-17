Природа и советское наследие: Как будет выглядеть Первомайский парк в Благовещенске

Дизайнеры сохранят советское прошлое зелёной зоны и подчеркнут ее природную составляющую. Фото: Центр развития территорий

Центр развития территорий опубликовал дизайн-проект Первомайского парка в Благовещенске. При его разработке учитывались мнения горожан – пару месяцев назад им предлагали пройти опрос о том, чего парку не хватает.

- Как показали опросы, жители любят парк за его природность и историческое наследие. Но посетителям не хватает инфраструктуры, хорошей эстрады и возможности сделать музыку потише. Мы учли это, объединили и получили бережное обновление парка, - рассказали в инстаграм-аккаунте центра.

Фото: Центр развития территорий

Итак, в Первомайском парке появится фудкорт с крытым кафе, зоны для спокойного отдыха и пикника, небольшая площадь с настоящей елью, площадка для встреч с друзьями и проведением мероприятий, новая эстрада с трибуной. Всё это с сохранением зелёного массива.

- Здесь обновят покрытия на дорожках и установят новое освещение с видеонаблюдением. Обязательно появятся современные туалеты - рядом с детской площадкой и с комнатой матери и ребёнка, - перечислили ещё несколько обновлений в Центре развития территорий.

Фото: Центр развития территорий

Таким образом, дизайнеры сохранят советское прошлое зелёной зоны и подчеркнут его природную составляющую. Как именно это будет сделано, подробно рассказано на сайте, посвященному благоустройству Первомайского парка.