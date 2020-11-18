Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 ноября 2020: Амурский пульмонолог рассказал о действии антибиотиков на ковид

Ситуация остается тяжелой Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 18 ноября 2020 года в Амурской области зарегистрировано уже 9 355 заболевших коронавирусом. За прошлые сутки в регионе выявили 157 новых случаев, большинство из которых протекает в виде ОРВИ (так болеют 106 человек, 67% новых заражённых). Ещё у 20 пациентов болезнь бессимптомная, у 31 – осложнённая пневмония.

Инфографика: Yandex.ru (по данным стопкоронавирус.рф)

Рост числа заболевших вызывает у некоторых амурчан тревожность, кто-то даже начинает самовольно принимать антибиотики. Врачи призывают этого не делать. Так, руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева объясняет:

- У каждого индивидуальная непереносимость препаратов, это нельзя забывать ни в коем случае. Во-вторых, у каждого по-разному проходит течение заболевания коронавирусной инфекцией. Одному антибиотики показаны в назначении, другому где-то нужно сделать акцент и принимать противовирусные препараты.

Нельзя забывать и о том, что, к антибиотикам можно привыкнуть, что они агрессивны по отношению не только к микробам, но и к самому организму.

- Пациенты, которые прошли лечение, очень долго реабилитируются. Это лечение так же агрессивно, как химиопрепараты, которые мы не назначаем превентивно. Поэтому не стоит заниматься самолечением и обмениваться советами, что подошло одному может не помочь другому человеку, - подчеркнула и. о. министра здравоохранения Приамурья.

Инфографика: Yandex.ru (по данным стопкоронавирус.рф)

Ей вторит амурский врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Юлий Перельман:

- Антибиотик – очень мощный и сильный лечебный инструмент, но им надо уметь пользоваться. Профилактическое назначение антибиотиков – это неправильно. Я хочу обратиться к землякам, которые «смели» антибиотики с прилавков аптек. Не нужно самим назначать их себе на всякий случай. Неумеренное употребление антибиотиков чревато несколькими тяжёлыми последствиями. Вы убиваете полезные бактерии, которые постоянно присутствуют в вашем кишечнике. Врачи называют их микробиом. Он является ответственным за выработку иммунитета. Антибиотиком вы убиваете собственных производителей иммунных клеток.

Доктор медицинских наук обратил внимание, что самым большим иммунным органом человека является пищеварительный тракт – от желудка до кишечника. Антибиотики сильно ослабляют и просаживают иммунитет человека. Их назначают в крайнем случае тем ковидным больным, у которых развились бактериальные осложнения. Те, кто массово скупает препараты, сам себе ставит диагноз и «прописывает» эти мощные лекарства на всякий случай, рискует на долгие месяцы не выходить из обычных «рядовых» простуд, подхватывая все вирусы вокруг из-за искусственно ослабленного здоровья. Также у таких людей начинаются серьезные проблемы с пищеварением.

- Антибиотик воздействует на постоянно присутствующие микроорганизмы в верхних дыхательных путях таким образом, что они начинают привыкать к этим лекарствам, - рассказал Юлий Перельман. – И мы получаем популяцию бактерий, которые оказываются нечувствительны к этим антибиотикам. Это проблема 21-го века: антибиотикорезистентность. За последние несколько месяцев эта проблема в мире усугубилась. Сейчас есть бактерии, которые устойчивы к более чем 90% антибиотиков. Таким образом, мы получаем очень тяжелое течение инфекционного процесса.

Юлий Перельман. Фото: amurobl.ru

Также профессор напомнил, что многие антибиотики обладают токсическим действием на печень, почки. Неумеренный прием может привести к лекарственному гепатиту и нефриту.

- При ковидной пневмонии они вообще не показаны. Если у вас температура, если у вас кашель и больше ничего нет, то в независимости от того, ковидная эта инфекция или это инфекция риновирусная, или гриппозная, никакой необходимости в антибиотиках нет. Для них существуют четкие и ясные показания: длительная, в течение нескольких дней несбиваемая температура выше 38-ми градусов, появление гнойной мокроты, лейкоцитоз в анализах крови, повышенное содержание прокальцитонина. И назначение может сделать только врач, - подчеркнул пульмонолог.

Также профессор упомянул профилактический прием противовирусных препаратов. Он сказал, что нет пока доказанных данных в отношении коронавирусной инфекции. Эти медикаменты также имеют серьезные негативные побочные эффекты на организм. И назначать их может только врач. А что действительно работает в отношении профилактики и снижает риск заражения COVID-19, так это масочный режим, социальная дистанция, разобщение контактов.

- Никакая система здравоохранения не справится с таким количеством больных. Самое главное - нам всем соблюдать принятые ограничительные меры. И самая действенная мера – социальное разобщение. Сейчас очень много цифровых средств связи. Если у вас нет острой необходимости контактировать с каким-то другим человеком за исключением семьи, не контактируйте, - подытожил Юлий Перельман.