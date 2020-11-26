Дорогие авиабилеты мешают развитию туризма

Например, чтобы попасть из Благовещенска на Камчатку, придётся сначала доехать или долететь до Хабаровска

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов заявил, что транспортная проблема в первую очередь не даёт в полной мере реализовать поставленные цели. Если говорить конкретно о Дальнем Востоке, цифры налицо.

Например, чтобы попасть из Благовещенска на Камчатку, придётся сначала доехать или долететь до Хабаровска, уже оттуда - самолетом до пункта назначения. Такое путешествие в одну сторону обойдётся примерно в 17 тысяч рублей с человека. Меньше чем за два с половиной часа в воздухе до Южно-Сахалинска придётся отдать 8 тысяч рублей. Авиабилет до Владивостока стоит в среднем 7 тысяч. И всё это - цены сегодняшнего дня. На праздничные даты или каникулы стоимость вырастает в несколько раз.

- Соответственно, у людей, когда они смотрят на эти цены, сразу отпадает желание путешествовать, - отметил Иван Абрамов. - Сохранение подобной ценовой политики изначально препятствует полноценному развитию внутреннего туризма. Может быть, проработать предложения и ввести плоские тарифы для туристических направлений и, соответственно, для всей отрасли? Между субъектами - хотя бы для дальневосточных регионов. Посмотрите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? - обратился Иван Абрамов к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой.

Глава Ростуризма рассказала, что летом ведомство организовало несколько пробных чартерных рейсов на ДВ и, как стало известно, планирует повторить их и в новогодние каникулы. Но речь о чартерах из европейской части страны на восток.

Понятно, что комплексный туристический продукт стоит значительно дешевле, чем отдельные билеты и бронь гостиницы. Однако хорошо бы не только в ДФО привлекать туристов, но и обеспечить дальневосточникам возможность отдыхать по доступным ценам, добавил Иван Абрамов.

Иван Абрамов обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой

Кроме того, если применять для регулярных рейсов программу субсидирования (туристический кэшбек), то величина его должна быть выше, чем сейчас (возврат составляет 20% от суммы поездки, но не более 20 тысяч рублей). Иначе расходы туристов так и будут оставаться несоразмерными с доходами, считает Иван Абрамов.

Как стало известно, Ростуризм готовит ряд новых национальных проектов, на реализацию которых потребуются десятки или даже сотни миллиардов рублей. Но проблему доступного отдыха для дальневосточников и их семей можно решить быстрее и дешевле, снизив стоимость авиабилетов. Это потянет за собой появление туристической инфраструктуры и рабочих мест, заинтересует инвесторов, а значит, внутренний туризм получит своё естественное развитие уже сейчас.

По инициативе Ивана Абрамова комитет Совета Федерации по экономической политике организует совещание по проблеме транспортной доступности Дальнего Востока, где обсудят дополнительные меры по снижению стоимости авиаперелётов.