Турбазы Приамурья на новогоднюю ночь забронированы практически на 100%

Гостям на базах скучно не будет! Фото автора

Арендовать комфортный коттедж в заснеженном лесу, чтобы в новогоднюю ночь окунуться в зимнюю сказку и несколько дней наслаждаться чистым загородным воздухом, пропитанным запахом хвои, - это ли не мечта любого городского жителя?! До самой волшебной ночи в году осталось полтора месяца. И если вы все еще не определились, где именно будете загадывать желание под бой курантов, советуем поторопиться: свободные места на турбазах можно буквально по пальцам пересчитать.

Ищем варианты

Одна из самых популярных турбаз «Мухинка» уже давно остановила бронирование номеров на новогоднюю ночь. Еще недавно там было несколько свободных номеров с 2 на 3 января, но желающих отдохнуть на природе в рождественские праздники много - номера с удобствами разлетаются как горячие пирожки. После 5 января выбор свободных номеров побольше.

Но для тех, кто хочет отдохнуть семьей или веселой компанией в течение одного дня, без ночевки, не будет проблем организовать интересный досуг - на турбазе есть мангальные зоны, где можно погреться у костра и пожарить шашлычок, покататься на лыжах да на санках. Желающие отдохнуть на свежем воздухе среди вековых сосен смогут сходить и в баню, правда, уже за отдельную плату.

Свежий воздух и красивые зимние пейзажи подарят веселое настроение отдыхающим гостиничного комплекса «Золотой дракон». Однако попасть сюда на новогоднюю ночь уже тоже вряд ли получится. Еще неделю назад здесь оставалась пара свободных номеров. Но администратор предупредила, что желающие найдутся быстро. Если на новогоднюю ночь со свободными номерами туго, то на последующие январские каникулы места еще есть - их можно забронировать по телефону.

Где можно повеселиться?

Информацией о том, какая развлекательная программа заготовлена для новогодней ночи, а также в дни рождественских каникул, представители турбаз не спешат делиться. Большинство отмечает, что пока еще все находится в стадии планирования. Но некоторые все же раскрыли маленькие секреты и успели заверить: Дед Мороз точно придет поздравить гостей!

- В новогоднюю ночь отдыхающих ждет фуршет и праздничная программа. Планируем, что вплоть до 7 января наших гостей будут развлекать аниматоры, шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки будет проходить ежедневно и рассчитана примерно на час-полтора, - рассказали представители турбазы «Берлога».

К слову, в «Берлоге» тоже все номера на даты с 31 декабря вплоть до 3 января уже давным-давно забронированы. Начиная с 4 января еще есть свободные места, но, конечно, свой отдых лучше спланировать заранее.

Буквально три свободных домика еще ждут тех, кто не определился, где поднимать бокал шампанского под бой курантов, на турбазе «Метехи». А так в основном весь номерной фонд забронирован по 2 января включительно.

- Первые брони на новогодние праздники у нас были открыты еще в сентябре. В основном, места заказывали наши постоянные клиенты, кто гостит у нас из года в год. Люди знают, что заказывать места нужно заранее, иначе можно остаться без домика, - рассказал представитель турбазы «Метехи».

По словам администратора, здесь не будет какой-то особенной новогодней программы, но гостям все равно не будет скучно: горки и каток ждут взрослых и детей.

На турбазе отметили, что цены на услуги остались на уровне прошлого года. Частичное повышение стоимости проживания будет только в ночь с 31 декабря на 1 января, в остальные дни действует обычный прейскурант.

Не упусти шанс!

Несколько небольших домиков пока еще не заняли на турбазе «Дача», там спокойно сможет разместиться компания из 10 отдыхающих, для желающих встретить Новый год там будет оборудовано по 4 спальных места. А вот более вместительные домики, рассчитанные на большие компании, уже тоже давно расписаны. Их, по словам представителя турбазы, начали бронировать еще летом.

- Также у нас пока есть свободные теплые беседки - отличный вариант для тех, кто хочет провести день на природе. Для отдыхающих на территории турбазы будут организованы все зимние развлечения: каток, горки. Приезжайте и проводите весело рождественские каникулы, - приглашает администратор.

Отдыхать можно будет и с семьей, и с друзьями. Фото: www.pexels.com

ЦЕНЫ

На амурских турбазах аренда номера на новогодние праздники в среднем стоит от 2500 до 5000 рублей, в зависимости от комфортабельности проживания. Праздничный ужин, на котором все будут встречать символ Быка по гороскопу, обойдется в цену от 2000 рублей на одного и дороже, если приехали всей семьей.

КСТАТИ

А не махнуть ли подальше?

Свободные места удалось отыскать на турбазе «Сосновый бор», которая расположена неподалеку от села Ивановка. Красивая природа и относительная близость к городу, а также комфортные места для веселого времяпровождения привлекают людей.

- Пока что к нам поступает много звонков, люди активно интересуются условиями проживания и аренды, но пока не все места на новогоднюю ночь забронированы. Найдутся свободные помещения примерно для пятнадцати человек, - рассказали представители турбазы «Сосновый бор».

Здесь, как и на многих других турбазах, не планируется устраивать праздничные развлечения - отдыхающие сами для себя смогут организовать досуг и провести время в свое удовольствие. Словом, тем, кто хочет сбежать от городской суеты не только в новогоднюю ночь, но и в другие выходные дни января, тоже стоит поторопиться: администратор заверила, что ажиотаж начнется в декабре.

Еще есть вариант, как на новый год кардинально сменить обстановку, провести каникулы в интересном живописном месте, да еще и поправить свое здоровье. Но для этого придется отправиться в мини-путешествие, именно - в Приморский край, в санаторий «Изумрудныи ».

Путевки туда предлагают в туристическом комплексе «Амуртурист», там же сообщают, что на новогодние и рождественские праздники еще осталось несколько мест.

- Даты заездов - с 28 декабря по 8 января. Санаторно-курортная путевка с лечением обойдется в 2000 рублей с человека в день. В стоимость включено: проживание, 4-разовое питание, прием врача, лечение по назначению врача. Минимальный срок заезда - от 5 днеи . Путевка на отдых без лечения стоит 1850 рублей с человека в день, - рассказывают в «Амуртуристе».

Каникулы не пройдут скучно, ведь там работает прокат лыж, коньков, санеи , танцевальныи зал, зал караоке, детская игровая комната, кинозал.