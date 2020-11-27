Благовещенск отметит День матери, несмотря на коронавирус

Можно посетить и мастерскую народного художника А. Тихомирова. Фото: соцсети

Количество заболевших коронавирусом амурчан только растет. И, несмотря на то, что половина культурных учреждений Благовещенска закрыта, в городе не забывают о праздниках и конкурсах. Итак, чем можно занять себя на этой неделе?

Мама - главное слово

В предстоящее воскресенье, 29 ноября, страна отметит День матери. В этом году все мероприятия пройдут в режиме онлайн или в малоконтактном формате.

Например, в инстаграм-аккаунтах библиотек состоятся литературные часы и встречи с интересными людьми. Так, подписчики библиотеки «Дом семьи» (@bibl_family) услышат авторские стихи о маме в исполнении писательницы Надежды Фазиловой (6+). Библиотека «Центральная» (@centralnaia_biblioteka) пригласила на беседу с молодыми мамами руководителя клуба «СлингоМама» Екатерину Ивченко. Она расскажет об истории создания слингов для малышей и правилах их использования (0+).

Библиотека «Багульник» (@biblioteka.bagulnik) в праздничный день опубликует поздравления от подписчиков на тему «За что спасибо маме говорим». Уже сейчас желающие могут записать видео и опубликовать его в своем аккаунте, отметив библиотеку с хештегом #спасибомаме (6+). На страничке «Чеховки» (@chehovka_blag) можно будет посмотреть мастер-класс по изготовлению подарков своими руками (6+).

Выставку работ юных художников организуют в филиалах Общественно-культурного центра. Детскими рисунками украсят окна художественной школы. Творческие работы детей опубликует на своей страничке Центральная детская школа искусств. А учащиеся музыкальной школы запишут праздничный видеоконцерт (0+).

Онлайн-концерты также готовят творческие коллективы Домов культуры сел Плодопитомник, Белогорье и Городского Дома культуры (0+).

Большой концерт ГДК можно будет посмотреть в воскресенье, 29 октября, на Youtube-канале учреждения. Среди участников - солисты эстрадно-джазовой студии при оркестре Amur Jazz Band, народного ансамбля песни «Русь», воспитанницы ансамбля спортивного бального танца «Аист», хореографического ансамбля «Территория танца» и другие (0+).

Праздник к нам приходит

В преддверии нового 2021 года в Благовещенске объявлена фотоакция «Новый год в молодой семье».

Для участия в акции семьям необходимо рассказать о том, что значимого и позитивного произошло в 2020 году. и поделиться своей новогодней фотографией, где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение.

Победители будут определены в номинациях: «Супружеская пара» (семья без детей), «Молодая семья» (семья, воспитывающая одного или двух детей), «Молодая многодетная семья» (семья, воспитывающая трех и более детей).

Правила проведения фотоконкурса:

- каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет);

- фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб);

- к фото прилагается фамилия семьи и краткая информация о значимом позитивном событии года.

Фотографии и текст принимаются на почту: ormblag@mail.ru с 20 ноября до 17 декабря 2020 года.

Голосование пройдет с 19 по 20 декабря 2020 года на одной из электронных платформ.

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Амурский театр кукол тоже ждет гостей. Фото: www.instagram.com/amurkukly

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И пусть Амурский театр драмы пока находится на карантине, куклы из одноименного театра рады встречать своего зрителя на постановках.

В субботу, 29 ноября, состоится премьера спектакля «Сказка о храбром ягненке». Малыши и их родители смогут стать свидетелями истории о маленьком ягненке, который не побоялся пуститься в дальнее путешествие, чтобы спасти свою маму. В пути он встречает разных зверей, попадает во множество неожиданных ситуаций. Дети узнают о том, как много в жизни значат правильные слова и как важно твердо идти к своей цели. Начало в 11.00 в субботу. 0+.

В воскресенье, 29 ноября, самых маленьких ждет еще одна постановка - «Секрет». Это веселое и оригинальное представление, в основе которого забавные и хорошо известные всем истории на стихи Григория Сапгира, Даниила Хармса, Эдуарда Успенского. В спектакле есть Дракон и Людоед, принцесса Ужасная и принцесса Прекрасная. Куклы, которые разыгрывают представление, необычные по форме, яркие, живописные. И спектакль такой же - сказочный, волшебный и веселый. А еще в этом спектакле вместе с актёрами играют и дети, которые сидят в зале. Начало - в 11.00. 0+.

Для тех, кто постарше, в субботу покажут представление «Страсти по Игорю». Спектакль основан на древнерусском тексте «Слова о полку Игореве». Князь Игорь вместе со своим братом Всеволодом и большим войском идут в край половцев, чтобы добыть «князю - славы, почестей - себе». В день выступления русского войска в поход Игорь посмотрел на солнце и увидел, что оно закрылось тенью. Но Игорь принимает решение выдвигаться с воинами к Дону. Первая битва заканчивается успехом - половцы разгромлены. Войско русичей празднует победу. Однако на следующее утро половцы нападают на победителей... Начало - в 17.00. 12+.

Праздновать День матери будут онлайн. Фото: www.pexels.com

«Единственной маме на свете…»

Выставка ко Дню матери

25 ноября, 10.00 - 1 декабря

Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского

ул. Ленина, 139

12+

«Царапка»

Мастер-класс композиции в технике граттаж

28 ноября, 12.00

Выставочный зал

ул. 50 лет Октября, 2/2

12+

«Мудрая сова»

Мастер-класс лепки значка из пластилина

28 ноября, 14.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131

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Тайна Пикассо

Показ и обсуждение документального фильма о жизни и творчестве выдающегося художника П. Пикассо

29 ноября, 16.00

Выставочный зал

ул. 50 лет Октября, 2/2

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Музей-мастерская народного художника А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14

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