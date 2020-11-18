Взрыв произошел на судостроительном заводе в Благовещенске

Врачи борются за жизнь обгоревшей женщины. Фото: instagram.com/va.orlov/

Утром 18 ноября на Благовещенском судостроительном заводе раздался взрыв. Сначала информация о случившемся появилась в социальных сетях. В Главном управлении МЧС по Амурской области факт происшествия подтвердили.

Подробности случившегося рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов:

- При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок. Три человека пострадали, - прокомментировал глава региона.

Позднее губернатор уточнил, что пострадали четыре человека, один из них отказался от госпитализации. А трое поступили в Амурскую областную клиническую больницу около 10 утра. Главный врач учреждения Евгений Тарасюк сообщил, что речь идет о двух мужчинах 32 и 34 лет и 26-летней женщине. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50% ожогов. Врачи борются за ее жизнь.

У двух других пациентов зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные.

Между тем, прокуратура Благовещенска уже начала проверку по факту происшествия. На место выехал и. о. прокурора г. Благовещенска Александр Михалев. Проверка проводится во взаимодействии с Благовещенской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда Амурской области. Специалисты выяснят обстоятельства ЧП, дадут оценку исполнения законодательства об охране труда.

Губернатор Приамурья также отметил, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить, как ЧП оказалось возможно.

- Тем более, что за пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна, - подчеркнул Василий Орлов.

Вероятно, губернатор имел в виду происшествие не пятилетней, а восьмилетней давности - 2 августа 2012 года на теплоходе «Москва–82», который находился на территории судостроительного завода, во время окрасочных работ произошел пожар. После технического исследования эксперты постановили, что причиной стало возгорание взрывопожарноопасной смеси летучих веществ, которые выделились при высыхании эмали. А загорелась эта смесь от искр статического электричества - оно образовалось из-за трения синтетической одежды, в которую были одеты рабочие.

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