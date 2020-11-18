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Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту ЧП на судостроительном заводе

Утром 18 ноября там прогремел взрыв
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Накануне утром там взорвались пары краски, три человека пострадали. Фото: amurnelma.ru

Накануне утром там взорвались пары краски, три человека пострадали. Фото: amurnelma.ru

Прокуратура города Благовещенска организовала проверку по факту происшествия в помещении судостроительного завода имени Октябрьской революции. Накануне утром там взорвались пары краски, три человека пострадали.

- Установлено, что 18 ноября 2020 года в одном из помещений завода, где производились покрасочные работы, прогремел хлопок. В результате пострадали трое работников, находившихся в этот момент в помещении. На место происшествия выехал и. о. прокурора г. Благовещенска Александр Михалев, - прокомментировали в ведомстве.

Проверка проводится во взаимодействии с Благовещенской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда Амурской области. Специалисты выяснят обстоятельства ЧП, дадут оценку исполнения законодательства об охране труда.

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