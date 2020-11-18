Сын министра транспорта в Приамурье протаранил машину инкассаторов

Инкассаторский автомобиль повалился на бок. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Днем 18 ноября в Благовещенске на улице Ленина внедорожник врезался в инкассаторский автомобиль. От удара бронеавтомобиль перевернулся, в ДТП пострадал пассажир «газели» 1989 года рождения.

Как оказалось, за рулем внедорожника был 29-летний сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, экс-главы областного ГИБДД Вадим Зеленин. С первых минут благовещенец у себя на странице в Instagram делал включения с места ДТП и делился деталями произошедшего.

По словам Вадима, по Ленина он ехал, направляясь в офис одного из информагентств. Сразу после столкновения он выскочил из машины и предупредил пассажиров и водителя бронеавтомобиля о пробитом бензобаке. Сам не пострадал, так как был пристегнут, алкоголь уже несколько месяцев не принимает и в своей невиновности был уверен на 100%.

Внедорожник тоже пострадал. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Между тем, первоначально Госавтоинспекция обвинила в ДТП именно водителя Toyota Land Cruiser.

- Водитель авто 1991 года рождения не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и совершил столкновение с автомобилем «газель» под управлением мужчины 1977 года рождения, - сообщили в ГИБДД.

Позже в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, а Вадим Зеленин рассказал, что другие участники аварии отказываются признавать свою вину. По их словам, они соблюдали все правила дорожного движения, а видеозапись «в глаза не видели».

При этом камера на улице Ленина запечатлела, как автомобиль с инкассаторами выезжает из переулка, внезапно водитель решает повернуть на другую полосу. В этот момент внедорожник таранит броневик.

Вадим Зеленин рассказал своим подписчикам, что бронеавтомобиль повернул, нарушив двойную сплошную и не доехав до разделительной линии. Также виновник ДТП забыл включить поворотник. Только по счастливой случайности во внедорожнике не сработали подушки безопасности, машину можно отремонтировать.

- И на моей улице перевернулся инкассаторская машина. А если учесть, что перевернул их я, будет что вспомнить, - пошутил в итогесын министра.