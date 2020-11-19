Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 ноября 2020: Летальных исходов становится больше

Расслабляться пока рано. Фото: Unsplash.com

Накануне коронавирус в Амурской области поставил новый печальный рекорд – за сутки зарегистрировали сразу 11 смертей. Вероятно, в эту статистику вошла и медсестра поликлиники из города Райчихинска Людмила Архипова. О гибели 56-летней женщины от COVID-19 18 ноября сообщила местная газета «Маршрутка», и «Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.

Вместе с тем, уже несколько дней подряд наблюдается медленное снижение темпов роста заболеваемости в Приамурье. За прошлые сутки в регионе выявили 157 новых случаев ковида, из которых осложнены пневмонией оказались только 24. Ещё у 21 пациента вирус не вызвал симптомов, а у 110 – пробудил лишь симптомы ОРВИ.

Медикам в борьбе с коронавирусной напастью помогают все, кто может. К примеру, Заксобрание Амурской области выделило врачам два автомобиля из своего гаража – такое предложение было включено в повестку ноябрьского заочного голосования, большинство депутатов его поддержали.

Председатель Заксобрания Приамурья Вячеслав Логинов также рассказал, что у каждой из четырёх городских поликлиник по две сотни пациентов лечатся от коронавируса на дому. Больные находятся под контролем медицинских работников, которым нужно выезжать к пациентам при ухудшении их самочувствия – для этого и нужны дополнительные автомобили. Плюс, если потребуется, на них будут доставлять пациентов в больницу.