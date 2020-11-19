Воздушная гавань будущего: Амурчанам показали макет обновленного аэропорта Благовещенска

Как только пассажиропоток превысит 1 миллион пассажиров в год, инвесторы запустят второй этап развития аэропортового комплекса. Фото: amurair.ru

Агентство по привлечению инвестиций Амурской области показало видео с макетом реконструкции аэропорта Благовещенска. Ранее амурчане уже видели этот проект – но только на фотографиях.

На первом этапе инвестор планирует построить новый терминал рядом с залом прилета внутренних авиалиний. Новое здание по площади будет превышать старый корпус почти в 2 раза. Три этажа комплекса украсят стеклом и подсветкой.

Встречать и провожать гостей области будет портрет графа Муравьева-Амурского, который украсит одну из стен внешнего фасада. Кроме того, расширят парковочную зону и увеличат площади для аренды – бродить по аэропорту в ожидании вылета станет интереснее.

Этот проект накануне показали полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Заодно рассказали и о новой взлетно-посадочной полосе – её обещают построить в 2022 году. В данный момент на объекте работает 130 человек, задействовано 66 единиц техники.