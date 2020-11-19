Как амурские студенты-медики проходят практику в ковидных госпиталях

Молодые медики работают в том числе в главном инфекционном госпитале Приамурья - в Благовещенской городской клинической больнице. Фото: amurobl.ru

Почти 900 студентов АГМА и более 80-ти учащихся амурского медицинского колледжа сегодня проходят практику в больницах области, в том числе в ковидных госпиталях. Рассказываем, как это происходит.

- Когда началась пандемия – это был март месяц, и мы перешли на дистанционный формат образования, - в лечебных учреждениях работали ребята, которые живут в Благовещенске. Большинство обучающихся, учитывая дистанционное обучение, вынуждены были уехать домой. В то время было трудоустроено порядка 300 студентов во все учреждения города Благовещенска, в том числе в городской и областной больнице, - рассказала ректор АГМА Татьяна Заболотских. - Сейчас проходят практику и работают порядка 900 человек. Это и студенты, и ординаторы.

Среди этих студентов 260 человек трудоустроено только в ковидном госпитале.

- Самый главный инфекционный госпиталь находится в городе Благовещенске – это Городская больница. Мы направили ординаторов еще в Шимановск, в Тынду, в Свободном работают ребята медицинскими сестрами, то есть средним медперсоналом. Порядка десяти человек отправлено в область. Ординаторы работают «врачами-стажерами», они являются помощниками врача, - объяснила Татьяна Владимировна. - Без помощи наших обучающихся, наверное, пришлось бы очень тяжело. После 3 курса студент уже может выполнять полноценную нагрузку медсестры и медбрата.

Сейчас эти кровати не пустуют. Фото: минздрав Амурской области

Кроме того, ординаторы АГМА оказывают практическую помощь пациентам с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания.

- Все наши ординаторы, особенно второго года обучения, уже проходили практику в отделении реанимации, - пояснил Сергей Ходус, заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи АГМА. - И в сложившейся обстановке мы мобильно среагировали, мобильно подготовили программы для врачей и ординаторов в том числе по оказанию именно экстренной помощи интенсивной терапии, респираторной поддержки. Все ординаторы успешно освоили навыки, и большинство из них на данный момент работают именно врачами-стажерами в отделении реанимации в ковидном госпитале, то есть помогают непосредственно врачам анестезиологам-реаниматологам.

Он добавил, что все восемь ординаторов второго года работают именно в ковидном госпитале. Постепенно к ним присоединяются ординаторы второго года, уже работают четыре человека. Еще двое должны устроиться на этой неделе, а двое трудятся на станции скорой медицинской помощи.

Недавно в БГКБ обновили реанимационное отделение. Фото: amurobl.ru

В практической помощи медикам сегодня задействованы студенты АГМА, начиная с первого курса.

- Что касается 1, 2 и 3 курса, то они могут работать, если имеют диплом о среднем медицинском образовании, медсестрами и медбратьями, - пояснила Наталья Лоскутова, заместитель ректора по учебной работе АГМА. - Если не имеют такого диплома, то санитарами. Соответственно, обучающиеся 4, 5 и 6 курсов после того, как сдадут специальный экзамен по допуску к оказанию медицинской помощи на должностях среднего медицинского персонала, также могут работать в качестве средних медицинских работников. Ординаторы уже могут работать как в качестве среднего медицинского персонала, так и участковыми терапевтами и педиатрами, врачами-стажерами в ковидных госпиталях.

Пандемия внесла коррективы и в учебные планы будущих врачей. Учитывая эпидемиологическую обстановку, в АГМА внесли изменения в учебный процесс. Будущие специалисты не только прослушали курс лекций о новой коронавирусной инфекции, но и помогают с ней бороться, вставая в строй с действующими медиками.

- Сейчас студенты работают в поликлиниках города: в регистратуре с амбулаторными картами, доставляют эти карты врачам, регистрируют прививки, если там проводится прививочная кампания, - добавила Наталья Лоскутова. – Волонтеры (тоже наши студенты) работают на «Горячей линии» 112, также дежурят в регистратуре, в прививочных кабинетах. Еще они проводят акции по профилактике коронавирусной инфекции для населения. Не забывают и о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также и другой патологии. То, что касается трудоустройства, эти цифры меняются постоянно: желающие работать в ковидных госпиталях из числа студентов есть. Ежедневно мы принимаем несколько заявок».

Желающие трудиться есть и среди студентов Амурского медицинского колледжа. Они также сегодня работают в инфекционных госпиталях - при Городской клинической больнице и Детской городской больнице Благовещенска.

- Там трудоустроено чуть более 20-ти наших студентов, - рассказала Валентина Глущенко, заместитель директора по производственному обучению Амурского медицинского колледжа. - Наши ребята работают медсестрами и медбратьями либо санитарами. Это 2, 3 и 4 курсы. Все они учатся сейчас дистанционно. Проживают отдельно в специальных гостиницах либо у себя дома, если городские. В настоящее время у студентов «Сестринского дела» проводится производственная практика в течение четырех недель. Они помогают поликлиникам Благовещенска (50 человек) и лечебным учреждениям Амурской области – это больницы Белогорска, Ивановки, Тынды, Серышево, Экимчана. То есть практику они у нас проходят по месту жительства.

Кроме того, еще четыре человека из колледжа сейчас помогают врачам на станции скорой помощи Благовещенска в качестве диспетчеров, трое – в Центре гигиены и эпидемиологии отвечают на звонки горячей линии.