Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 ноября 2020: Как пройдет Новый год в Благовещенске

Новогодние огоньки уже начали появляться на улицах. Фото: ГСТК

Заболеваемость коронавирусом в Амурской области продолжает расти: за прошлые сутки в регионе выявили 156 новых случаев, с начала пандемии – 9 820. Всего на ковид обследовали 515 054 человека в регионе, в том числе за последние сутки – 6 296.

Празднику быть?

На фоне пандемии горожане начали высказываться по поводу необходимости новогоднего убранства Благовещенска. Немало тех, кто призывает отказаться от «излишеств» и деньги направить на борьбу с коронавирусом. Кто-то требует остановить капремонт дорог, реконструкцию набережной, подождать с освещением. Мэр заявил, что совершенно не согласен с такой позицией. И вот почему:

- На мой взгляд, в этом вопросе есть две стороны, - говорит глава Благовещенска Олег Имамеев. - Первую можно условно назвать технической. Денежные средства на новогоднее оформление носят целевой характер. Областное правительство направило их нам в рамках субсидии, как административному центру. При всем желании потратить их на аппараты ИВЛ, лекарства, доплаты медикам и так далее. мы не можем! Я понимаю, что эмоций у каждого из нас сейчас много, но давайте на эту тему спекулировать не будем. Есть закон, нарушить который мы не имеем права, и точка.

Вторую сторону вопроса мэр условно назвал моральной. Она заключается в том, насколько уместно сейчас, когда растёт число заболевших и умерших, «заниматься украшательством города» перед Новым годом.

- Да, уместно! И более того, это нужно делать! – заявил Олег Гатауллович. - Вместе с вами скорблю по ушедшим, соболезную родственникам и близким. Но жизнь, так или иначе, продолжается. Возможно, перебором будет сравнение, но и в самые тяжелые годы страны всегда было важно подарить людям праздник.

По словам главы города, Новый год должен оставаться Новым годом.

- Да, без массовых мероприятий и в кругу родных (рекомендации в ближайшее время даст областной оперативный штаб). Но очень важно создать атмосферу праздника. Для всех: взрослых и детей. И так чересчур много поводов для уныния в последнее время.

Вопрос в фейерверке

И хотя без украшений Благовещенск точно не останется, новогодний фейерверк остается под вопросом. Нужен он или нет, Олег Имамеев решил спросить у жителей областной столицы:

- Фейерверк городу традиционно дарят меценаты. Считаю, что он нужен. Проблема в том, что посмотреть на него могут одновременно выйти на набережную тысячи горожан. А этого допускать нельзя. Но готовы ли горожане любоваться из своих районов? – задаётся мэр вопросом. - По этой теме запускаю опрос в «сториз». Взвесьте «за» и «против».

При этом Олег Гатауллович уточнил, что результат голосования, не будет служить руководством к действию. Но он необходим для изучения общественного мнения, настроения горожан. И будет учитываться при принятии решения.

Голосование ещё открыто. На момент публикации материала побеждает вариант «Против» - его выбрали 58% проголосовавших. А что бы выбрали вы?