Комиссия Минздрава РФ проверила стационары и поликлиники в Приамурье

Эксперты побывали даже в красной зоне госпиталя. Фото: amurobl.ru

Комиссия из федерального Министерства здравоохранения в составе двух человек посетила Амурскую область. Они прибыли в среду по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Специалисты отработали два дня – за это время они проверили, как организована работа и помощь пациентам в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях.

- Специалисты заходили в красную зону, посмотрели, как работают наши коллеги в городской клинической больнице, детской городской клинической больнице, там, где у нас организованы инфекционные госпитали. Посмотрели работу одной из поликлиник, - рассказала руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Она отметила, что в области сохраняется сложная обстановка – но не хуже, чем в других регионах.

- У нас применяется маршрутизация пациентов, которые получают лечение по тяжести состояния. Есть некоторые моменты, на которые обратили особое внимание. Разработана дорожная карта, которую мы будет сейчас отрабатывать. Все те рекомендации, которые нам дали наши коллеги из Москвы, мы их примем к сведению и постараемся всё учесть, - добавила Светлана Николаевна.

В качестве одного из плюсов она отметила тот факт, что в Амурскую область уже поступают лекарства для амбулаторных пациентов – их закупили из средств областного и федерального бюджетов.

- Мы заключили контракты с поставщиками, чтобы обеспечивать лекарствами наших пациентов. Препараты идут к нам поэтапно, производители не успевают быстро производить такой большой объём на всю страну. По мере того, как к нам поступают лекарственные препараты, они сразу разнаряжаются и передаются в медицинские организации и доводятся до пациентов. Они не ждут на складе ни одного дня», - прокомментировал Светлана Леонтьева.

Сейчас в Приамурье ожидают большую поставку лекарственных препаратов, это удовлетворит большой спрос, который сейчас есть.