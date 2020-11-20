Профилактика для педагогов и аппараты для тестирования: Новые меры против ковида в Приамурье

В регион поступили профилактические препараты для педагогов от 50 лет. Фото: amurobl.ru

В Приамурье продолжается нешуточная битва против новой коронавирусной инфекции. Чтобы побороть ее, в регионе принимают все новые и новые меры. Среди последних – предоставление бесплатной профилактики учителям и закупка нового оборудования для тестов на COVID-19.

Еще тысяча исследований

Сейчас в Амурской области ежесуточно выполняют 6-6,5 тысяч тестов на коронавирус. Однако людям по-прежнему приходится ждать результатов минимум неделю, а то и больше. А это значит, что исследований должно стать больше.

- С учетом того, что есть очередность на исследования, мы закупаем дополнительное оборудование. В том числе для Благовещенска для областной инфекционной больницы приобретаем автоматизированную станцию выделения нуклеиновых кислот, она одна может делать до 1000 исследований в сутки. Ее поставку ожидаем, - рассказала зампред правительства Приамурья Юлия Рябинина.

Станция предназначена для выделения нуклеиновых кислот из образцов биоматериала для их последующего исследования методом ПЦР.

- Преимущество этой станции в том, что выделение нуклеиновых кислот будет проводиться автоматически – роботом. На данный момент операторы этот трудоемкий процесс выполняют в ручном режиме. Конечно, это позволит гораздо быстрее провести реакцию ПЦР и обследовать больше проб в одну постановку. Повысить производимость, позволяющую исключать ложные результаты. Процесс выделения нуклеиновых кислот автоматической станцией сокращается, в отличие от ручного, приблизительно на час-полтора. Также преимущество этой станции - это возможность использования реагентов отечественных производителей, - пояснила заведующая отделением лабораторной диагностики амурской областной клинической больницы Наталья Половица.

Кроме того, ожидается поставка еще пяти ПЦР-лабораторий мощностью до 500 исследований в сутки. В первую очередь ими будут обеспечены северные территории – Тында, Зея, Сковородино. Это позволит проводить исследования на месте, а не везти биоматериал в Благовещенск.

- На сегодняшний день в регионе один из самых высоких в России показателей тестирования на 100 тысяч населения - 700 исследований на 100 тысяч населения при нормативе 200, - добавила Юлия Рябинина.

Поддержка для педагогов

Учителя и преподаватели старше 50 лет начнут получать бесплатные профилактические лекарства совсем скоро. Предназначенные для этого медицинские препараты накануне поступили в министерство образования и науки Амурской области. Они предназначены для 800 педагогов, которые работают в колледжах и школах-интернатах, подведомственных региональному минобрнауки.

В частности, в министерство поступила партия назальных спреев, рекомендованных региональным министерством здравоохранения и оказывающих противовирусное, иммуномодулирующее, а также противовоспалительное действие. Препараты закуплены за счет средств резервного фонда области, выделенных по инициативе главы Приамурья Василия Орлова. В ближайшей перспективе для сотрудников колледжей и школ-интернатов будут закуплены дополнительные противовирусные медикаменты в таблетках. Пока же имеющиеся лекарства передадут преподавателям через руководителей образовательных организаций.

- Среди участников образовательных отношений педагоги, средний возраст которых практически достигает 50 лет, находятся в особой зоне риска. В случае их массовой заболеваемости вести учебный процесс будет невозможно. В связи с этим, считаю меры профилактики необходимостью, ведь это позволит предотвратить нежелательные перерывы в образовательном процессе, - отметила зампредседателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Вместе с тем, лечебные средства уже получают педагоги в возрасте 50+, работающие в муниципальных образовательных организациях. Для них приобретено свыше пяти тысяч препаратов, которые поступают через медицинские учреждения на территориях.

На сегодняшний день на больничном или самоизоляции находятся 762 педагога. Руководителям образовательных организаций рекомендовано рассмотреть смешанную систему организации образовательного процесса.