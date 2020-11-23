Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 ноября 2020: новые жертвы COVID-19 среди медиков

Медсестре было всего 45 лет. Фото: www.instagram.com/marshrutca

После прошедшего в пятницу, 20 ноября, оперштаба глава региона Василий Орлов подтвердил: система здравоохранения перегружена. Все силы брошены на борьбу с пандемией – закуплены экспресс-тесты на COVID-19, приобретено дополнительное оборудование для ПЦР-лабораторий, выделены новые машины из гаража Правительства для медиков. Пока одно ясно – расслабляться рано, подчеркнул губернатор.

Жертвы среди медиков

За прошедшую неделю, согласно данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области от коронавируса умерло 23 человека. Есть жертвы, как среди пациентов, так и среди медработников, которые помогали бороться с COVID-19.

Одной из последних жертв пандемии в Амурской области стала 45-летняя медсестра из Райчихинска Светлана Куличкова. О смерти сотрудницы хирургического отделения горбольницы сообщили местные СМИ.

Комментаторы выразили слова соболезнования родным и близким Светланы Куличковой.

«Света была таким чудесным и замечательным человеком, так жалко, пишу и плачу, не могу поверить, когда знаешь человека, а тут его и не стало. Светлая ей память. Мы тебя будем помнить всегда», - пишут в Сети.

Напомним, ранее в Райчихинске умер хирург-травматолог Виктор Хлистунов. В медицине он проработал с 1992 года. Также от коронавируса умерла медсестра городской поликлиники Людмила Архипова. Десятки лет медработник отдал родной поликлинике.

Концерт в помощь

Неравнодушные амурчане продолжают выражать благодарность медработникам, которые дают отпор коронавирусу. Продолжаются сборы средств для закупки СИЗ, предназначенных для больниц. А благовещенские активисты организовали под окнами первой городской больницы концерт в поддержку медработников.

Талантливые амурчане исполнили песни прямо на улице, станцевали и вручили персоналу наклейки с надписью «Вы - герои».

Активисты раздали медикам наклейки. Фото: www.instagram.com/amurmger

- Мы понимаем, как нелегко сегодня нашим врачам и медицинскому персоналу. В связи с пандемией времени на отдых, как физический, так и моральный, практически нет. Мы считаем, что в настоящее время каждому медицинскому работнику, которых мы называем героями, необходима моральная поддержка. Каждый из них делает большое и важное дело, и мы благодарим их за нелёгкий каждодневный труд! - комментирует региональный координатор фонда «Добро в действии» Евгений Мулявко.

Медработники поблагодарили всех за неравнодушие и поддержку в трудное время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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