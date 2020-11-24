Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 ноября 2020: после прививки от пневмококка проще переболеть COVID-19

Пока привилась треть от запланированных пациентов. Фото: www.pexels.com

Накануне стало известно о новой смерти в Приамурье от коронавируса. Жертвой пандемии стал врач Белогорской горбольницы Светлана Ананьева. Женщине было 60 лет, умерла она в инфекционном госпитале Благовещенска.

- Недуг забрал жизнь второго медработника горбольницы. Мои соболезнования родным и близким Светланы Васильевны Ананьевой, - подтвердил глава города Белогорск Станислав Мелюков.

По последним данным, в Амурской области за сутки заразились коронавирусом 155 человек, выздоровели 104. В списке жертв пандемии 98 человек.

Пришла вакцина

Тем временем, во все амурские медорганизации пришла вакцина против пневмококковой инфекции. Пациенты могут привиться в поликлинике или филиалах поликлиник по месту прикрепления.

- Сначала надо идти к терапевту для получения разрешения на эту прививку. В медицинской карте ведётся запись истории болезни, на основании чего врач принимает решение о необходимости такой прививки. Помимо этого, даже если не записано, но человек жалуется, что у него часто бывает обострения заболеваний, тогда тоже можно поставить прививку, - пояснила завотделом организации иммунопрофилактики «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Наталья Коротаева.

Прививка от пневмококковой инфекции не привязана к эпидсезону, её можно ставить круглогодично. Врачи говорят, что после такой прививки будет ничтожно маленькая вероятность того, что человек заболеет коронавирусом.

- Человеку проще будет выздороветь, - добавила Наталья Коротаева.

Пока же в Амурской области из 6000 привито 2071 человек. На приобретение вакцины было выделено 10 млн рублей.

Добрые дела

Амурских медработников продолжают поддерживать в рамках акции «Врачи – наши герои!». Персоналу благовещенских больниц передают сладости, канцелярские товары и детские рисунки. Причем рисунки больше всего нравятся врачам, говорит организатор акции Наталья Кугай.

– В чистой зоне, где они после долгих часов наконец-то снимают свои костюмы, врачи видят эти рисунки, видят себя. Они смеются, на несколько секунд забывают обо всех сложностях и просто радуются, – рассказала Наталья Кугай.

Подарки уже получили сотрудники первой городской больницы, хирургического корпуса, отделения пульмонологии. А на следующей неделе их планируют передать в поликлиники № 2 и № 3, а также в Чигири.