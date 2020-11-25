Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 ноября 2020: амурчан от COVID-19 спасают антиковидной плазмой

Некоторые сдают плазму уже в третий раз. Фото: www.amurobl.ru

Накануне в Амурской области выявили 157 новых случаев COVID-2019. Таким образом, число заболевших в регионе перевалило за 10 000 человек. Из этого числа свыше 7600 пациентов уже выздоровели.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, темп прироста за последние сутки составил 1,5 %. У 71% новых зараженных коронавирус протекает в видео ОРВИ, у 9 человек – он никак не проявился, у 36 – развилась пневмония.

Я бы в доноры пошел!

Амурских пациентов, зараженных коронавирусом, начали лечить с помощью антиковидной плазмы. Из 79 человек, которым ее перелили, многие уже здоровы. При этом на станции переливания крови остается большая потребность в донорах.

На станции рассказали, что есть определенные требования к тому, кто может сдать антиковидную плазму. Это возраст с 18 до 55 лет, вес – не менее 55 кг, с момента выписки после перенесенного ковида должно пройти не менее 14 дней. Также главное условие - это официальное медицинское заключение с лечебного учреждения о том, что человек действительно переболел данной инфекцией. Причем переболеть надо в легкой или тяжелой форме.

Желающих сдать плазму много, не все подходят. Фото: www.amurobl.ru

- С этими справками мы приглашаем доноров к нам для обследования крови на титр антител (он должен быть достаточным), на биохимический анализ. Уже выдано в наши инфекционные госпитали 82 дозы антиковидной плазмы. От каждого донора мы получаем 2 дозы по 300 миллилитров. То есть с одного человека берут 600 миллилитров плазмы, - рассказала Татьяна Первенецкая, врач-трансфузиолог ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови».

На станции переливания крови потребность плазме от переболевших COVID-19 есть абсолютно от всех групп крови и резус-факторов. Донорский компонент может быть только сдан, а в тот же день его отправили в инфекционный госпиталь.

- Я знаю по личному опыту о тяжести течения этой инфекции, лечился в инфекционной больнице, - признался Алексей Витер, главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови». – Так как переболел ею в октябре. И в скором будущем сам стану таким донором, когда позволят сроки.

Первые счастливчики

Антиковидную плазму перелили 79 пациентам самого большого ковидария в области – Благовещенской горбольницы. Получил ее и врач, который занимается этим вопросом – Виктор Бардов. По его словам, болел он тяжел, но после получения плазмы пошел на поправку, и теперь чувствует себя хорошо.

- Бывает, что в организме больного не сразу вырабатывается иммунный ответ. Человек болеет, болеет тяжело не одну неделю, при этом собственные антитела у него не вырабатываются. В плазме донора эти антитела есть. Как раз они «внедряются» в кровь пациента и помогают ему бороться с инфекцией», - говорит Виктор Бардов, руководитель терапевтического стационара инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы.

Доноры говорят, что хотят помочь землякам. Фото: www.amurobl.ru

Кстати, первый донор после перенесенного коронавируса пришел сдавать плазму еще в августе. Есть и те, кто уже сдавал по три раза – сдают не ради денег или славы, а из желания помочь, говорят медики.

Причем не все доноры подходят по параметрам – у некоторых недостаточно высокий уровень антител, есть и патологии клинического анализа крови.

- В Инстаграме очень много сейчас объявлений о том, что ищут донора. Просто подумала, что, если я подойду, то почему бы и нет, почему бы не помочь людям. Сдаю я первый раз, то есть донором стала впервые. Я поняла, что это тот момент, когда я могу попробовать что-то сделать полезное, - призналась Елена Шевчук, донор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 отгул и 1995 рублей получает донор за единовременную сдачу иммунной плазмы.