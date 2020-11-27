Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 ноября 2020: call-центры для обзвона амурчан с COVID-19 открыли во всех поликлиниках

80 амурчан-волонтеров согласились работать во взрослых поликлиниках. Фото: www.amurobl.ru

Накануне в Амурской области было выявлено 157 новых случаев коронавирусной инфекции. У большинства пациентов «ковид» протекает в виде ОРВИ, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области. У четверти развивается пневмония, у 8% нет никаких симптомов COVID-19.

Таким образом с нарастающим итогом в Приамурье зарегистрировано 10 758 случаев заражения коронавирусом. Большинство из этих пациентов уже выздоровели.

Волонтеры – помощники

80 амурчан-волонтеров согласились работать во взрослых поликлиниках Благовещенска. Они занимаются обзвоном зараженных коронавирусом, что помогает врачам в динамике следить за состоянием пациентов. После жалоб к амурчанам на дом могут приехать медики и госпитализировать их.

Предварительно волонтёры проходят инструктаж: каждому из них выдают памятку, где расписано, что они должны спросить у пациента. Сотрудники call-центра узнают о самочувствии, температуре, жалобах и пр.

Сотрудники call-центра узнают о самочувствии, температуре, жалобах и пр. Фото: www.amurobl.ru

Во всех четырех взрослых поликлиниках Благовещенска открыты подобные поликлиники. Только к поликлинике № 2 прикреплено 420 пациентов с коронавирусом, в течение нескольких дней их обзвонят волонтёры.

«Это несложно»

В call-центре поликлиники № 2 работают 10 добровольцев – по пять в каждой смене. Одна смена работает с 8 до 13 часов, вторая – с 13 до 18 часов. Каждый волонтер за свою смену должен обзвонить не более 40 пациентов, у них есть списки больных.

- Волонтёры – наши большие помощники. Ежедневно они получают список пациентов, которых они должны прозвонить за свою смену. В конце смены они передают список лечащему врачу. Работа волонтёров помогает отслеживать самочувствие каждого больного в ежедневном режиме, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №2 Александра Маркатюк.

Среди волонтеров есть как студенты-медики, так и просто неравнодушные благовещенцы.

- Это несложно. Я добровольно пришла сюда работать, потому что хочется помогать медработникам, я вижу, как они устают, - объяснила волонтер, заступившая на смену, Алёна Симоченко.

Все волонтеры проходят инструктаж. Фото: www.amurobl.ru

МЕЖДУ ТЕМ

Амурскую областную поликлинику переоборудуют под ковидный госпиталь. Здесь создадут 150 дополнительных коек для лечения больных с COVID 19.

Всего на территории Амурской области развернуто инфекционных госпиталей на 1680 коек для лечения больных коронавирусом и 25 провизорных госпиталей на 647 коек для госпитализации больных с подозрением на «ковид».