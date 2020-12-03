Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 декабря 2020: свыше 570 тысяч амурчан уже проверились на COVID-19

Ежедневно регистрируется по 150-160 амурчан с коронавирусом. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области было выявлено 153 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки темп прироста составил 1,3 %. Таким образом, число зараженных с начала года составило 11689 человек.

У 90 новых заболевших коронавирус протекает в виде ОРВИ, у 53 – в виде пневмонии. Еще у 10 амурчан COVID-19 вообще никак не проявился, они болеют бессимптомно.

Между тем, в Приамурье на коронавирус уже проверено свыше 579 тысяч амурчан, в том числе за последние сутки – 4778.

Полминздрава переболело

Амурчан продолжает волновать, почему в регионе ежедневно перестали выдавать статистику по заболеванию коронавирусом по районом. Этот же вопрос задали Василию Орлову в ходе прямого эфира в Instagram.

Напомним, ранее Роспотребнадзор и Правительство Амурской области выдавали каждый день статистику по районам, где больше всего выявлено число зараженных «ковидом». С осени эту практику отменили. Публикуется только общее число заражений, ранжирование заболевших по степени тяжести течения болезни.

В конце каждой недели Роспотребнадзор все же выдает статистику, но общую – амурчанам уже непонятно, когда именно происходит всплеск зараженных.

- Если честно, по ковиду, одна из главных проблем (простые люди на это не обращают внимания) – у нас за этот период половина минздрава переболела. Давайте, если мы будем сейчас ещё в разрезе районов эту статистку давать, тогда кто делом-то будет заниматься? Статистика – это, конечно, важно. Но она, скорее, нужна не для общественности, сколько для специалистов, которые должны понимать, где проблемная ситуация, где непроблемная. Болеют все, - отрезал Василий Орлов.

Крик отчаяния

Тем временем, в соцсетях активно обсуждают анонимное письмо, которое написала благовещенская медсестра. Женщина трудится в красной зоне инфекционного госпиталя и пожаловалось, что работает по 16 часов.

«Это ужас, что творится! Как можно 16 часов отработать и выйти на 40 минут на перерыв? Извините за выражение, сделать свои дела и справить нужду, если только на одевание-раздевание уходит 20 минут. А ещё говорят, что медицинские сестры ничего не делают. Каждый месяц завотделением лишает процентов на доплату всех без разбора. Прав или виноват - без разницы. А где раздевалки для сотрудников, это вообще порно, мужчины и женщины в одной раздевалке», – рассказала амурчанка.

Комментаторы поддержали женщину, пожелав ей терпения и стойкости в непростое время. А первая горбольница передала «спасибо» от пациентов своим врачам и медсестрам, которые работают с ковид-зараженными.

- Каждыи день, видя, что происходит, задае шь вопрос: «Как можно работать в таком напряжении, сталкиваться каждыи день с горем? Сказать «спасибо» - это ничего не сказать. Невозможно выразить ни какими словами все, что у нас, больных на душе, как мы Вам благодарны. Берегите себя, дорогие врачи, Вы на самом деле ГЕРОИ! – заявила одна из пациенток.