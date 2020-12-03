Благовещенцам предлагают подарить детям новогоднее чудо

Детям можно подарить настоящее чудо. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Традиционная акция «Коробочка надежды» состоится в Благовещенске в десятый раз. Как и в прошлые годы, в преддверии Нового года Амурская общественная организация содействия приемным семьям «Мамонтенок» организует сбор подарков для детишек, которые могут потерять новогоднюю сказку. Кто-то из малышей во время праздника будет находиться в больнице, а кто-то лишится чуда из-за семейных проблем.

В этом году разрешается дарить практически всё, кроме съедобных сувениров. Предпочтение лучше отдать развивающим играм, книжкам и канцелярии. Разрешены также мягкие игрушки. В больницы плюшевые подарки приносить нельзя, но дети из кризисных семей будут им очень рады.

К сожалению, из-за пандемии на праздник к детям не придут Дед Мороз и Снегурочка. Организаторы также не смогут пообщаться с ребятами. В больницы подарки передадут через медработников.

Однако общественники не расстраиваются и верят в добрые сердца неравнодушных людей. В прошлом году благовещенцы принесли около 100 подарков. Все они достались детишкам из районных и городских больниц, а также детям, чьи семьи оказались в сложной ситуации.

- В этом году ещё до начала акции нам звонили участники с прошлых лет и спрашивали о мероприятии. Уже есть много желающих принести подарки, - рассказала организатор акции.

Виновники мероприятия тоже ждут праздника с нетерпением. Как рассказали в общественной организации, дети всегда готовятся заранее. Ребята учат стихи, песни и танцы. А когда получают долгожданные подарки, очень радуются.

Поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Достаточно выбрать подарок и принести его в пункт сбора. Отдать «коробочку надежды» можно по следующим адресам: улица Мухина, 31, кабинет 5, «Сервисный центр»; улица Зейская, 229, редакция газеты «Комсомольская правда». Акция продлится с 1 по 20 декабря.