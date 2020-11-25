Мусорная реформа: как отходы превращаются в доходы?

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов поднял в Совете Федерации важный вопрос. Фото предоставлено пресс-службой Ивана Абрамова

Насколько объективны нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах? Этот вопрос сенатор от Амурской области Иван Абрамов поднял в Совете Федерации на заседании Комитета по экономической политике. По информации «Российского экологического оператора», в Амурской области показатель накопления ТКО составляет 671 кг с человека в год, это один из самых высоких нормативов в стране. Расчет количества образующихся отходов в регионах, включая и Амурскую область, построен на основе нормативов накопления, отражающих количество отходов и их плотность.

- В Амурской области 671 кг отходов с человека в год, а в Приморском крае в 4 раза ниже - 172 кг в год. Такая разница вызывает сомнения в объективности показателей. А ведь они влияют на сумму в квитанциях, которую платят граждане за вывоз ТКО. Норматив накопления влияет также и на график вывоза мусора, подбор полигона для складирования отходов, разработку мероприятий по вторичной переработке, - отметил Иван Абрамов.

Нормативы считают четыре раза в год - каждый сезон. Фактически во многих регионах нормативы завышены, а значит, люди платят за вывоз несуществующего мусора. Тариф для населения зависит от трат на транспортировку ТКО, их захоронение и собственных расходов регионального оператора. В Приамурье тариф варьируется от 3,14 до 3,77 руб. в квартирах и от 2,24 до 2,69 руб. в домах с печным отоплением.

В Благовещенске заработал мусороперерабатывающий завод, где самой переработкой не занимаются. Сортируют мусор. Преимущественно вручную. Фото предоставлено пресс-службой Ивана Абрамова

Представитель «Российского экологического оператора» (РЭО) докладывал на заседании о подготовке федеральной схемы обращения с ТКО. Она должна стать главным инструментом планирования и управления всей системой обращения с отходами в стране. Но до сих пор схема не утверждена.

«Идет процесс согласования с регионами и заинтересованными сторонами», - было озвучено в ходе обсуждения.

«Возможная необъективность нормативов приводит к ошибкам при планировании мощности объектов сбора и переработки ТКО, неправильно рассчитанным тарифам и искаженной оценке ресурсов и возможностей регионального оператора по сбору и утилизации отходов», - считает Иван Абрамов.

Федеральная схема обращения с ТКО должна стать реально действующим механизмом системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Несколько дней назад на должность гендиректора «Российского экологического оператора» был назначен Денис Буцаев, который имеет опыт работы в данной организации. Новое руководство должно утвердить схему обращения с отходами в ближайшее время, ведь по новым, повышенным тарифам люди платят уже почти два года.

СПРАВКА «КП»

Сумма в квитанции складывается из нескольких показателей: норматив накопления отходов умножаем на тариф (он единый в каждом из пяти амурских кластеров), делим полученную сумму на 12 и умножаем на количество квадратных метров в квартире или доме.