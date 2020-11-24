В Минвостокразвития назвали основную задачу для региональных бюджетов ДФО

Ключевой задачей при формировании бюджетов регионов Дальнего Востока станет исполнение мероприятий в рамках реализации национального проекта развития маркорегиона. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Мы работаем исходя из того, что нашей первостепенной задачей будет являться безусловное выполнение всех мероприятий, заложенных в национальную программу (развития Дальнего Востока – прим. ред.). Она подписана председателем правительства Российской Федерации, и мы будем за нее биться», - заявил Алексей Чекунков.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока разработала по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Над созданием программы работали специалисты из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое на тот момент возглавлял Александр Козлов.

«Хочу особенно подчеркнуть, что Национальная программа не дублирует национальные проекты. Ее задача дополнить те меры, которых там нет, но которые необходимы для достижения поставленных Президентом целей. Поэтому мы ожидаем, что оба эти механизма: национальная программа и национальные проекты – дадут мощный толчок развитию наших дальневосточных регионов», - рассказал Александр Козлов.

Текст документа был утвержден в сентябре премьер-министром Михаилом Мишустиным.