Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 ноября 2020: амурчанам с COVID-19 бесплатно развозят лекарства

В ближайшее время в область придет еще партия лекарств. Фото: www.pexels.com

Накануне в Амурской области было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. У 114 человек COVID-19 протекает в виде ОРВИ, у 10 – бессимптомно, еще у 32 – развилась пневмония. Темп прироста за последние сутки составил 1,5%.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 10 тысяч заболевших коронавирусом. Более 70% пациентов из этого числа выздоровели. 98 пациентов скончались от «ковида».

Лекарство на дом

По данным областных властей, в Приамурье активно доставляют бесплатные лекарства на дом тем, кто в лёгкой форме болеет COVID-19. Например, 4-ая поликлиника Благовещенска ежедневно доставляет набор бесплатных лекарств примерно по 12 адресам.

Процесс налажен - врач выписывает лекарства, медсестры собирают их в пакеты, а после начинается доставка. Всего разработано шесть схем лечения, по которым формируются составы и количество препаратов, отмечают в поликлинике. В зависимости от лечения амурчанам выдают «Виферон», «Арбидол», «Гриппферон».

– К нам подходят доктора и отдают реестр, какие препараты будут получать пациенты. По каждому больному мы формируем набор, пакуем в пакет, подписываем. На данный момент лекарств хватает, еще ждём новую поставку от министерства здравоохранения Амурской области на следующей неделе. Например, на сегодня запас «Гриппферона» у нас достаточный – хватит еще на 200 человек, - рассказала Светлана Пионтковская, главная медсестра 4-ой поликлиники №4 Благовещенска.

Напомним, из бюджета региона на покупку и доставку бесплатных лекарств от коронавируса выделено свыше 13 млн рублей. Пока пациентам развозят препараты из первой партии, но ожидается еще одна поставка.

Главное – это безопасность

По адресам лекарства развозят сотрудники поликлиники, которые работают в полной «защите». Так, они надевают комбинезон, бахилы, шапочку, сначала одну пару перчаток, сверху другую, защитный экран. После посещения пациента медработник меняет первый слой перчаток.

В поликлинике создали две зоны – «чистую» и «грязную». Сначала медработники выходят из одного коридора, потом возвращаются в другой. В «грязной» зоне они переодеваются, все костюмы утилизируются, говорит персонал.

- Мне выдают фамилии, адреса. Эти люди либо с подтвержденным коронавирусом, либо контактные. Либо неподтвержденные, но с полной клинической картиной COVID-19. Поэтому быть в таких защитных костюмах - необходимость», - рассказал Павел Строков, медицинский брат поликлиники № 4 Благовещенска.

Кстати, несмотря на «защиту», раз в неделю медсёстры и медбратья сдают тест на коронавирусную инфекцию.