Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 ноября 2020: свыше 300 амурчан за выходные заразились COVID-19

Несовершеннолетним всем еще запрещено появляться в торговых центрах без родителей. Фото: www.pexels.com

За субботу, 28 ноября, и воскресенье, 29 ноября, в Амурской области выявили еще 301 жителя с коронавирусом. Таким образом с начала года в регионе «ковидом» заболели свыше 11 тысяч человек. Больше 80% из этого числа выздоровели.

Несмотря на большой процент выздоровевших, обстановка в Приамурье с COVID-19 продолжает оставаться довольно серьезной. До 28 декабря 2020 года режим самоизоляции для пожилых амурчан продлили. Режим касается неработающих граждан старше 65 лет, беременных женщин и лиц, у которых есть ЛОР-заболевания. Этим категориям до конца года продлят больничные листы.

Переносим тяжело

За неделю в Амурской области зарегистрировано на три десятка новых случаев COVID-19 меньше, однако увеличилась тяжесть протекания заболевания. Об этом сообщили власти на прошедшем в пятницу, 27 ноября, оперштабе. Из 1092 выявленных случаев коронавируса почти половина – 453 – сосредоточена в Благовещенске.

Растет число зараженных в Михайловском районе – в 6 раз. В Зейском районе вырос показатель в 3,6 раза. Высокие цифры в Селемджинском, Сковородинском, Серышевском районах, Шимановске и Белогорске.

В связи с этим в области ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер. На территории Приамурья продолжатся рейды по заведениям общепита, торговым центрам.

- Мы прекрасно знаем и читаем в социальных сетях объявления о корпоративах за закрытыми дверями после 21:00. В текущей сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом это недопустимо. Рейды будут усилены, - говорит глава Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Кстати, тяжелая обстановка и с ОРВИ – болеет в основном работающее и пожилое население. А вот уровень заболевания в группе детей от рождения до 14 лет снижен в 2 раза (по сравнению с прошлым годом).

Работа кипит

В Благовещенске заработал инфекционный госпиталь на базе роддома. Там были открыты 150 коек, отчитались в Правительстве. Всего же в регионе развернуто девять инфекционный госпиталей на 1680 коек. Работают 25 провизорных госпиталей на 647 коек для больных с подозрением на COVID-19.

Как рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, амурские медики активно используют экспресс-тесты на COVID-19. Получено и распределено по всем районам области 500 пульсоксиметров, в инфекционные госпитали Благовещенска передано 20 концентраторов. Также распределяют 81 аппарат ИВЛ, получены два грузовика СИЗов, ожидается поступление многоразовых костюмов индивидуальной защиты

В течение этой недели ожидается поставка большей части закупленных лекарств, которая будет направлена пациентам с коронавирусом, оставшимся на лечении дома.

- Работники центров раз в два дня проводят «обзвон» пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. В дальнейшем планируем звонить гражданам, которые являются носителями, и тем, кто находится на самоизоляции, - добавила министр здравоохранения области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 крупных организаций Амурской области перевели на дистанционную форму работы 965 человек