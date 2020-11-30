Семикратное счастье: молодая благовещенка воспитывает семерых детей

Находящиеся у благовещенки под опекой дети - ее родные племянники. Фото из архива героев

В воскресенье, 29 ноября, в России отметили День матери. Сегодня нашей героиней стала 27-летняя Любовь Часовских - женщина воспитывает семерых детей. Трое из них приемные, у двоих детей ОВЗ. В этом году Любовь Андреевна стала победительницей конкурса «Поступки и люди» в номинации «Большое сердце».

Рождены сердцем

Амурчанка не делит детишек на родных и приемных. О тех, которым Любовь Часовских приходится мамой не биологически, женщина говорит: «Они рождены сердцем».

Находящиеся у благовещенки под опекой дети - ее родные племянники. Их нашей героине оставила сестра: Дениса в пять лет, Милану и Арину - с рождения. Сейчас мальчику уже 13 лет, а девочкам - 9 и 10.

Без дела и внимания дети не сидят. Фото из архива героев

Четверых детей Любовь Андреевна выносила и родила сама. Это Алина (10 лет), Андрей (6 лет), Алиса (3 года) и Роман (2 года). У двоих - ОВЗ, но благодаря упорному труду родителей в этом году они пойдут в класс с обычной, а не коррекционной программой.

- О большой семье я мечтала с детства. Но раньше это означало для меня наличие четверых детей максимум. Мы - семья с большим сердцем, в нем помещаются все детки, - говорит Любовь Андреевна.

Мужу Любови, Сергею, можно сказать, повезло: он встретил женщину, когда она была уже беременна третьим ребенком, и еще трое находились у нее на воспитании. Как говорит сама Любовь: «Нашему папе досталась большая дружная семья с шестью детишками». Спустя некоторое время у счастливой пары родился седьмой ребенок. Пока Часовских решили на этом остановиться - о восьмом еще не задумываются.

- Многие спрашивают: «Как вы решились?», а я смотрю и думаю: «Я-то понятно, а как папа решился?» Задавала мужу этот вопрос не раз, ответ один: «Влюбился с первого взгляда», - рассказывает многодетная амурчанка.

То пираты, то индейцы

На конкурс «Поступки и люди» семью Часовских номинировал отдел по делам молодежи и спорта администрации города Благовещенска после победы на городском конкурсе «Молодая семья - 2020» в номинации «Мама, папа, я».

- Было неожиданно и очень приятно, когда Полина Козорезова (консультант отдела. - Прим. авт.) посчитала, что нашими семейными традициями и опытом можно поделиться, что мы можем стать примером для других семей Амурской области, - говорит благовещенка.

И правда - без дела и внимания дети не сидят. Любовь и Сергей Часовских не только прививают дочкам и сыночкам любовь к труду, но и не оставляют в стороне творческую сторону жизни. На выходных у семейства масса развлечений - то на самолеты едут, то в конно-спортивный клуб, а то и собираются играть в гидробол или снежки - в зависимости от времени года. Если остаются дома, то не просто так. В родных стенах детей ждут веселые тематические игры: то в индейцев нарядятся, то пиратами станут.

Счастливую семью видно сразу. Фото из архива героев

- Любовь к спорту прививается от старшего к младшему: старшие делают - младшие повторяют, - считает наша героиня.

Есть и традиции выходного дня: в это время вся семья обычно собирается и лепит пельмени, а папа печет фирменный мясо-капустный пирог.

Ребята ведут активную творческую жизнь. Так, на Новый год они вместе с папой готовят поделки на городские конкурсы, где занимают призовые места. Также Денис, Алина и Арина участвовали в спектакле «Сказ о доблестном казаке Федоре Опарине» в краеведческом музее.

Не забывают юные амурчане и об учебе. Например, Алина заняла второе место на всероссийской олимпиаде по русскому языку, а Арина - второе место по России на олимпиаде по математике.

В спорте благовещенцам тоже есть, где себя показать. Старший сын Любови и Сергея, Денис, может похвастаться третьим местом в соревнованиях по скалолазанию.

Не без капризов

Как и любая семья, в которой есть хотя бы два ребенка, Любовь и Сергей сталкивались с конфликтами и капризами между братьями и сестрами. С ними пара справляется по-разному: в зависимости от того, кто привередничает.

Есть только один секрет - дарить любовь, тепло и заботу. Фото из архива героев

- Капризничают у нас все по очереди. Мы стараемся отвлечь ребенка от того, из-за чего он нервничает: иногда помогает. А вот со старшими справляемся чуть-чуть иначе: есть время капризничать - иди помой посуду, - смеется Любовь Андреевна.

Братья и сестры конфликтуют нередко. Со ссорами у Часовских работа немного другая - в таких ситуациях родители всегда напоминают: нас много, и в этом - сила. Кроме того, каждый ребенок знает притчу «Веник»: по одному сломить можно каждого, а всех вместе - никак.

Никогда не устаю!

Вот смотришь на Любовь и думаешь: «Как же ей хватает сил на воспитание семерых детей - и приемных, и с ОВЗ?». И хватает же!

Да и без помощи мужа в этом деле никуда. Когда Любовь Андреевна чувствует, что очень устала, то идет на балкон - к любимым фикусам. Там, с чашечкой чая и любимой книгой проводит время, отдыхает. Два часа такой «перезагрузки» - и мама снова в строю.- У меня никогда не опускались руки, даже когда я поднимала детей одна, - рассказывает Любовь Андреевна. - Для этого по жизни я следую двум девизам: первый мой - «Чем сложней, тем интересней» и второй нашей семьи - «Нас много, зато не скучно».

Для спокойствия в семье необходимо доверие. В этом Любовь Часовских уверена на все сто. С детьми она часто говорит на различные темы, многое им объясняет. Благодаря этому оно и появляется между родителями и детьми. Немаловажно и доверие между приемным родителем и ребенком. Но здесь нужна большая и кропотливая работа.

- Есть только один секрет - дарить любовь, тепло и заботу, а доверие... Оно возникает со временем. Но при условии, что у вас есть любовь и забота о ребенке, - уверена Любовь Часовских.

Поэтому мамам (особенно тем, кто хочет усыновить ребенка) она советует никогда не унывать и быть на позитиве. Главное, помнить: для счастливой семьи нужны дети и любящий муж. А сомневаться в том, сможете вы потянуть или нет, не стоит.

- Если женщина хочет подарить приемному ребенку семью, то тут важно понять: есть ли место этому ребеночку у нее в сердце, а не дома. Если да, то и сомнений быть не может, - говорит Любовь Часовских. - Верить в генетику тоже не стоит - любовь, тепло и забота творят чудеса. Лично мы убеждаемся в этом каждый день.