Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 декабря 2020: городской роддом принял первых пациентов с COVID-19

Беременных из городского роддома перевели в перинатальный центр. Фото: соцсети

Накануне в Амурской области было выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 70% новых пациентов болезнь протекает в виде ОРВИ, у 21% - развилась пневмония. Еще 9% амурчан переболеют коронавирусом бессимптомно.

Между тем, в области растет и число заболевших ОРВИ. На прошлой неделе выявлено 4362 пациента, этот показателей на 29,5%. Больше всего заболевших оказалось среди взрослого населения – почти в три раза. А среди детей заболеваемость стабильная, снижена в два раза.

Мощностей хватает

Инфекционный госпиталь, открытый на базе городского роддома, начал принимать первых пациентов с коронавирусом. В медучреждении на утро 30 ноября находилось 16 пациентов, к вечеру планировался перевод еще, как минимум, 8 зараженных.

По словам главного врача Амурской областной клинической больницы, все поступившие в госпиталь пациенты переносят коронавирус в средней степени тяжести.

- Тяжёлых там пока нет. При этом на этой базе мы готовы принять тех, кому необходима искусственная вентиляция лёгких. Есть стационарные выходы кислорода, имеются кислородные концентраторы: в данный момент их достаточно, - добавил главврач Евгений Тарасюк.

Тем временем, на базе Перинатального центра находятся почти 190 беременных и молодых мам со всей Амурской области. Некоторые отделения, по словам медиков, не до конца загружены. Во всех отделениях есть расходные материалы и лекарственные средства.

- Сейчас всё работает в штатном режиме. Перинатальный центр спокойно справляется с дополнительной нагрузкой, - заверяют специалисты.

Благовещенцы продолжают жаловаться на очереди

Очереди растут

Тем временем, в благовещенских поликлиниках продолжают появляться гигантские очереди. По словам горожан, на работе очень мало врачей, приема приходится ждать долгие часы. Так, в поликлинике № 4 накануне принимали всего в двух кабинетах. Жалобу на это разместили в соцсетях.

Пока мужчина рассказывал, что он в очереди находится 89-й, хотя время на часах было 7:37, комментаторы посоветовали ему не осуждать врачей.

– Что можно сделать с нехваткой врачей? Клонировать их? – ответили возмущенному благовещенцу.

Другие комментаторы посоветовали идти в дежурный кабинет, где ожидание в живой очереди всего полтора часа.

Ранее губернатор Василий Орлов уже признавал, что система здравоохранения в области перегружена. При этом власти пытаются исправить ситуацию, открывая новые инфекционные госпитали, создавая бригады скорой помощи из студентов-медиков, нанимая волонтеров для обзвона пациентов и пр.

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3065 человек из этого числа обследовано за последние сутки