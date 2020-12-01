Не пить и не курить: как правильно сдать тест на COVID-19

Анализы могут показать ложноположительные результаты. Фото: www.pexels.com

Роспотребнадзор составил список правил, благодаря которым можно получить точный результат теста на коронавирус. По словам специалистов, большое количество тестов оказываются с ложным значением из-за неправильной сдачи мазка.

По этой причине амурчанам напомнили, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации.

- Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток, - предупредили в управлении.

Неприятно, но терпимо

Для исследования мазки берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки носоглотки. Обследование может быть неприятным и вызвать рвотный рефлекс – при отборе пробы из носоглотки зонд вводят на достаточную глубину. Забор биоматериала длится около минуты.

Минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя употреблять пищу, воду, чистить зубы и полоскать рот или горло. Запрещено даже курить или жевать жевательную резинку.

- Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки, - говорят эксперты.

По инструкции с последнего приема пищи до взятия мазков должно пройти не менее 3-4 часов.

Алкоголь под запретом

Специалисты говорят однозначно: перед тестом на коронавирус запрещено употреблять алкогольные напитки, это также приведет к неправильному результату.

Не рекомендуется пациентам также использовать капли, спреи и прочие лекарственные средства, которые действуют на слизистую. Придется потерпеть и с чисткой зубов – паста может содержать антисептические компоненты. Если остатки зубной пасты попадут в пробирку с мазком, анализ может быть ложным. Тем более, что из-за полоскания рта и попадания воды в рот, может снизиться число клеток.

- Основная цель на этапе взятия мазков для ПЦР-исследования – получить биологический материал с достаточным количеством клеток, пораженных коронавирусом. Применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке, - объясняют амурчанам в Роспотребнадзоре.

Кстати, декоративную косметику также стоит наносить лучше после сдачи теста на коронавирус. Во время взятия мазка косметика может попасть в пробу.

ВАЖНО

За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.