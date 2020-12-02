Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 декабря 2020: Приамурье получит 700 доз от COVID-19

Первыми вакцину поставили медики. Фото: www.amurobl.ru

До конца года Амурская область должна получить почти 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом накануне рассказал Василий Орлов во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Вакцины, по словам губернатора, пойдут врачам.

Пока же Приамурье получило около 50 доз и все они были направлены медикам. Василий Орлов тогда сам не вакцинировался, но собирается.

— Не вижу никаких рисков для здоровья. Но считаю неправильным сделать прививку вперед врачей, которые сегодня на передовой, - подчеркнул губернатор.

Коронавирус забрал праздник

Глава региона рассказал, что в области не планируют из-за коронавируса закрывать школы, в этом нет смысла. За такое решение отвечают сами власти и управление Роспотребнадзора. Пока на дистанционное обучение перевели только отдельные классы в школах, группы в университетах и колледжах.

- Распространение заболеваемости среди школьников на очень низком уровне, практически на нулевом. Поэтому целесообразности в закрытии школ оперативный штаб не видит, - объяснил Василий Орлов в прямом эфире.

Губернатор призвал чиновников на местах усилить контроль над соблюдением ограничений по области. Не во всех населенных пунктах жители соблюдают масочный режим. При этом амурчане попросили Василия Орлова не «забирать у них праздник, и не запрещать новогодние корпоративы».

— Это не я у вас забираю праздник, а коронавирус, — отрезал Орлов.

«Врачи – наши герои»

Накануне в России проходил Всемирный день благотворительности под названием #ЩедрыйВторник. За месяц в рамках акции «Врачи – наши герои» амурские предприниматели, неравнодушные граждане собрали свыше 300 тысяч рублей. Деньги пошли на помощь амурских врачам, которые находятся в «красной зоне».

Предприниматели собрали 300 тысяч рублей. Фото: www.amurobl.ru

- Виды этой поддержки самые разные. Кто-то направляет слова благодарности, кто-то бесплатно отдает свою продукцию, например фрукты, пироги, мед, канцелярские и медицинские принадлежности. Особенно трогательными стали рисунки маленьких детей со словами поддержки в адрес всех, кто причастен к борьбе с новой инфекцией. Эти благодарности нашли своих адресатов в районных отделениях скорой помощи, поликлиниках города, 1-й городской больницы и хирургического корпуса клинической больницы, - рассказала организатор акции, предприниматель из Благовещенска Наталья Кугай.

Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо обраться к организаторам в инстаграм-аккаунт @natalia_kugai.