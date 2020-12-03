Благовещенский четвероклассник спас друга, провалившегося под лед

Макар мгновенно стал маленькой знаменитостью. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

В Благовещенске четвероклассник Макар спас своего друга, провалившегося под лед. В школе его теперь иначе, чем «наш герой» не называют.

Не струсил!

Все произошло в 28 ноября. Макар Белоусов приехал на выходные к бабушке, в село Черемхово. Он гулял с другом Артемом и младшим братом. Дети оказались у воды – дело простое, речка огибает все село. В ней постоянно купаются дети, а зимой взрослые расчищают снег с поверхности реки и делают настоящий каток.

Макар знал, что ходить одному на воду нельзя, поэтому остался на берегу с братом. А его друг Артем побежал на лед. Они играли в «войнушку». В воображении мальчишек шла ожесточенная битва.

Но в тот злополучный день было еще слишком рано для прогулок и игр. Лед не успел окрепнуть. Сначала Макар услышал громкий треск, потом – крики.

Макар кинулся к воде и увидел, что Артем едва держится за кромку льда. Тогда мальчишки начал отчаянно звать взрослых. Рядом были дома, но никого не было на улице. Никто не отозвался. Тогда Макар решил действовать сам.

Не растерялся, не струсил, не сбежал. Вспомнил советы отца – опытного охотника и рыбака.

Чтобы лед не провалился и под ним, Макар аккуратно пополз по нему на животе. У Артема в руках была палка, которая всего десять минут назад служила «ружьем» в «войне». Тогда Макар сказал другу: «Дай мне палку и не шевелись, а то лед еще сильнее обломится».

Схватился за палку. И тащил, со всей силы, до тех пор, пока они вдвоем не оказались на берегу, в безопасности.

Мальчишки тут же побежали домой, но буквально через пару шагов у Артема подогнулись ноги. Он замерз и устал. Тогда Макар потащил друга, буквально передал на руки ошарашенным и благодарным дедушке с бабушкой.

Макару Белоусову всего десять лет. Он учится в 4 «Г» классе, в лицее №6. И он уже настоящий герой.

Фото: https://www.instagram.com/school06.obrblag.info/

«Сердце в пятках чуть не сломалось»

Мама Макара, Светлана Ивановна, помнит произошедшее так ярко, как будто это было вчера.

– Мы были в городе. Макар позвонил мне и сказал: «Мама, представляешь, я сегодня спас жизнь человеку!». Я спросила, как же он это сделал. И тогда он мне все рассказал – как Артем провалился, но он его вытащил. Я, конечно, ужасно испугалась. Была в настоящем шоке, – вспоминает Светлана.

Она напомнила сыну, что надо было звать взрослых и не рисковать самому.

– Макар у нас ходит в секцию рукопашного боя, крепкий мальчик. А если бы и под ним лед провалился? Но Макар сказал: «Мама, я об этом не думал. Я уже голос сорвал, а никто не приходил. И Артем мог замерзнуть и умереть». Ну что тут поделаешь.

По словам Светланы Ивановны, Макар, конечно, испугался. «Мама, у меня сердце чуть в пятках не сломалось». Но он просто не видел другого выбора – не мог бросить друга.

К счастью, сейчас оба мальчика в порядке и чувствуют себя хорошо. Недавно Артем звонил другу, благодарил его за спасенную жизнь.

– Дети маленькие, они по-другому воспринимают опасность. Но, видимо, Артем начинает понимать, в какой страшной ситуации он находился эти несколько минут, – поделилась Светлана.

Героя – к награде!

Светлана Ивановна посоветовала Макару рассказать о том, что он сделал в школе – на классном часе или уроке ОБЖ, чтобы другие школьники тоже знали, что делать. Вечером позвонила учительница, спросила, правда ли это. Не сочинил ли ребенок себе подвиг. Все подтвердили и семья Белоусовых, и Артем.

И за одну ночь Макар превратился в маленькую знаменитость. О его подвиге стало известно и руководству школы, и всему городу.

– В школе ему выдали грамоту. Приезжали МЧС, сказали, что приставят к награде. Ему медаль из Москвы, кажется, пришлют,– с улыбкой рассказывает Светлана.

Отважного героя наградил мэр города Олег Имамеев. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Макар больше волновался не из-за спасения, а из-за приезда мэра, который приехал к нему в школу, чтобы лично поблагодарить его за отвагу и решительность.

– Мальчика поблагодарил за совершенный подвиг, а маму Светлану Ивановну и папу Александра Викторовича за воспитание такого сына! Они, а также преподаватели шестого лицея, где учится юнармеец Макар – большие молодцы! Вообще, убежден – смелых и самоотверженных мальчишек и девчонок в Благовещенске очень и очень много. Вот такие они, наши дети! Горжусь! – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

При этом сам Макар, по словам его мамы, из-за всеобщего внимания немного смущается. Он говорит просто: «Ну, спас и спас. Я бы и еще раз кого-нибудь спас!».