Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 декабря 2020: Белогорская больница будет делать тесты на ковид самостоятельно

Кроме того, врачи Белогорска ждут новые аппараты КТ. Фото: pixabay.com

В Амурской области число заболевших ковидом приближается к 12 тысячам человек. На данный момент известно об 11 841 случае заболевания, только вчера, 3 декабря, заразились 152 амурчанина. Из них 109 человек ощущают только симптомы ОРВИ, 11 не испытывают никаких симптомов, а вот 32 страдают от пневмонии.

О прогнозах по распространению коронавирусной инфекцией рассказала в интервью одному из местных телеканалов главный государственный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова. По ее словам, говорить о стабилизации ситуации пока рано, но во взрослой возрастной группе показатели несколько снижаются. Однако снижение это не столь выражено, как ожидалось. Положительный темп прироста сохраняется в самой активной группе населения – от 30 до 50 лет.

На фоне происходящего в регионе растет число лабораторий, где проводят ПЦР-тесты на коронавирус. В скором времени их начнут делать в белогорской больнице (ранее биоматериал оттуда направляли в иные лаборатории). Об этом заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков после встречи с министром здравоохранения Приамурья Светланой Леонтьевой.

- С 28 декабря лаборатория белогорской больницы начнет проводить ПЦР-тесты на коронавирус. Нормативное время выдачи результата - двое суток, - уточнил глава города.

Также он рассказал, когда в город доставят два новых аппарата компьютерной томографии (КТ). Первый появится в поликлинике в феврале, второй заменит сломавшийся аппарат в травматологическом центре в марте 2021 года. Конкурс на него больницей объявлен, срок поставки - конец февраля, стоимость - 40 млн рублей.

- Дополнительно администрация окажет помощь больнице в увеличении числа волонтеров, оказывающих помощь медработникам. Сейчас формируются группы волонтеров, которые помимо доставки рецептов и лекарств больным и пожилым людям, будут заниматься обзвоном больных, находящихся на амбулаторном лечении и рассылкой результатов тестов на ковид, а также принимать иные звонки, - поделился еще одним новшеством Станислав Мелюков.

Поликлинике, в свою очередь, рекомендовано изменить маршрутизацию больных пациентов - исключить пересечение ковидных больных с иными посетителями, упорядочить работу по обмену информацией внутри учреждения. Кроме того, администрация доведет до сведения всех работодателей алгоритм получения / закрытия больничных и укажет на недопустимость требований к работнику по предоставлению различного рода справок об отсутствии ковида.